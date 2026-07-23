L'UE a approuvé l'acquisition d'Electronic Arts par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'Electronic Arts (Etats-Unis) par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite.

L'opération concerne principalement la production et la distribution de jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs et consoles, ainsi que l'organisation et la commercialisation de compétitions de jeux vidéo, communément appelées événements de sport électronique.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises exercent leurs activités.

L'opération a été examinée selon la procédure normale d'examen des concentrations.