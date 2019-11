L'UBP lance un fonds actions avec amLeague

(NEWSManagers.com) -

UBP Asset Management a lancé au mois de septembre un fonds long/short baptisé UBAM Europe Market Neutral. Une partie du portefeuille répliquera l'indice Euro 50 de la plateforme amLeague (poche " long" ).

Cette dernière sélectionne chaque trimestre trois gestionnaires d'actifs affichant la meilleure performance et la tracking error la plus faible via un algorithme. " A ce portefeuille constitué de titres physiques, nous ajoutons une stratégie de couverture. L' objectif est d' avoir une exposition résiduelle quasiment nulle au marché actions" , explique Dominique Leprévots, président d'UBP AM (France), à la rédaction de NewsManagers. La stratégie d'overlay appliquée sur la poche " short" propose quant à elle une exposition " dynamique et systématique" à l'Euro Stoxx 50.

Le fonds cible dans un premier temps les clients privés à la recherche d'une espèce de substitut au cash, avant de s'adresser dans les prochains mois à la clientèle institutionnelle, soumise à la même problématique. "Ce placement doit être indépendant des marchés actions et des taux d' intérêt. Il vise une volatilité de 4 à 6 avec une exposition au marché actions +20/-20 et un bêta nul" , indique Dominique Leprévots, projetant une performance comprise entre +3% et +5%.

Contrairement aux fonds long/short récemment lancés par la maison suisse sous la gamme U Access, le fonds UBAM Europe Market Neutral sera directement géré par l'équipe cross-asset solutions d'UBP AM.

Il sera commercialisé par UBP AM France, qui compte 25 salariés à Paris et gère environ 3 milliards d' euros, notamment pour le compte de clients institutionnels étrangers. " Nous restons convaincus que la gestion alternative permet d' avoir une certaine convexité, c' est-à-dire une bonne optimisation du couple rendement/risque" , plaide son président.