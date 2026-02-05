 Aller au contenu principal
L'UAW et Volkswagen parviennent à un accord de principe dans une usine du Tennessee
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 06:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Change les mots-clés pour les abonnés des médias de USA-AUTOS/VOLKSWAGEN-STRIKE, ajoute des détails sur l'accord de principe, l'historique des votes passés à l'usine, la déclaration du président de l'UAW, la déclaration de VW dans les paragraphes 1 à 5) par Nora Eckert

Volkswagen VOWG.DE et les United Auto Workers sont parvenus à un accord de principe sur leur premier contrat dans une usine du Tennessee, près de deux ans après que les travailleurs aient voté en faveur de l'adhésion au groupe syndical, a déclaré le syndicat mercredi soir.

L'accord prévoit pour les travailleurs une augmentation de salaire de 20 % sur la durée du contrat, ainsi que des améliorations en matière de soins de santé et de sécurité de l'emploi, a déclaré le syndicat.

"Ils ont obtenu un premier accord qui change leur vie", a déclaré Shawn Fain, président de l'UAW ( ), dans un communiqué.

"Cet accord global apportera des changements significatifs à notre personnel, notamment une augmentation des salaires, une réduction des coûts des soins de santé et davantage de congés payés", a déclaré Volkswagen. Les travailleurs vont maintenant voter pour ratifier ou non le pacte social.

Les travailleurs de l'usine ont voté à 73 % en faveur de l'adhésion au syndicat en avril 2024, faisant de l'usine de Chattanooga la première usine automobile du Sud à se syndiquer par voie électorale depuis les années 1940 et la première usine automobile étrangère du Sud à le faire. L'UAW a perdu de justesse les élections dans cette même usine en 2014 et en 2019.

M. Fain a cherché à syndiquer des usines automobiles à travers le pays pour des constructeurs tels que Toyota 7203.T et Tesla TSLA.O . Sa campagne de syndicalisation s'est ralentie après la victoire chez Volkswagen, avec une défaite dans une usine Mercedes en Alabama.

Le président de l'UAW a mené une grève dans les usines de Ford Motor F.N , General Motors GM.N et les usines de Stellantis STLAM.MI à la fin de l'année 2023, obtenant une augmentation de salaire de 25 % pour les travailleurs. Les travailleurs de l'usine Volkswagen avaient indiqué qu'ils souhaitaient obtenir des gains similaires lors de leurs négociations avec l'entreprise.

Véhicules électriques

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,830 USD NYSE +0,88%
GENERAL MOTORS
86,290 USD NYSE +0,69%
STELLANTIS
8,662 EUR MIL +3,46%
TESLA
406,0000 USD NASDAQ -3,78%
TOYOTA MOTOR
20,400 EUR Tradegate +4,01%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLKSWAGEN
106,200 EUR XETRA +3,91%
© 2026 Thomson Reuters.

