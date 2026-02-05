L'UAW et Volkswagen parviennent à un accord de principe dans une usine du Tennessee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG.DE et les United Auto Workers sont parvenus à un accord de principe sur leur premier contrat dans une usine du Tennessee, près de deux ans après que les travailleurs aient voté en faveur de l'adhésion au groupe syndical, a déclaré le syndicat mercredi soir.

L'accord prévoit pour les travailleurs une augmentation de salaire de 20 % sur la durée du contrat, ainsi que des améliorations en matière de soins de santé et de sécurité de l'emploi, a déclaré le syndicat.

"Ils ont obtenu un premier accord qui change leur vie", a déclaré Shawn Fain, président de l'UAW ( ), dans un communiqué.

"Cet accord global apportera des changements significatifs à notre personnel, notamment une augmentation des salaires, une réduction des coûts des soins de santé et davantage de congés payés", a déclaré Volkswagen. Les travailleurs vont maintenant voter pour ratifier ou non le pacte social.

Les travailleurs de l'usine ont voté à 73 % en faveur de l'adhésion au syndicat en avril 2024, faisant de l'usine de Chattanooga la première usine automobile du Sud à se syndiquer par voie électorale depuis les années 1940 et la première usine automobile étrangère du Sud à le faire. L'UAW a perdu de justesse les élections dans cette même usine en 2014 et en 2019.

M. Fain a cherché à syndiquer des usines automobiles à travers le pays pour des constructeurs tels que Toyota 7203.T et Tesla TSLA.O . Sa campagne de syndicalisation s'est ralentie après la victoire chez Volkswagen, avec une défaite dans une usine Mercedes en Alabama.

Le président de l'UAW a mené une grève dans les usines de Ford Motor F.N , General Motors GM.N et les usines de Stellantis STLAM.MI à la fin de l'année 2023, obtenant une augmentation de salaire de 25 % pour les travailleurs. Les travailleurs de l'usine Volkswagen avaient indiqué qu'ils souhaitaient obtenir des gains similaires lors de leurs négociations avec l'entreprise.