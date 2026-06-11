L'UAW conclut un accord avec Dauch Corp après une grève de dix jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sous forme de liste à puces) par Kalea Hall

Le syndicat United Auto Workers a conclu un accord avec le fournisseur d'essieux Dauch Corp

DCH.N après une grève de 10 jours contre l'entreprise à son usine de Three Rivers, dans le Michigan, a déclaré mercredi le président du syndicat, Shawn Fain.

* Dauch, anciennement American Axle, fournit des essieux aux camions pleine grandeur et de taille moyenne de General Motors

GM.N depuis l'usine.

* Les membres de la section locale 2093 de l'UAW voteront prochainement sur le nouvel accord conclu avec l'entreprise, qui prévoit un salaire horaire maximal de 30 dollars d'ici 2030, soit une augmentation de plus de 36 % en quatre ans, a déclaré Josh Jager, responsable des négociations pour la section locale 2093.

* La grève se poursuivra jusqu’à la ratification du contrat, a déclaré l’UAW.

* En 2008, les travailleurs de l'usine Dauch avaient accepté une baisse de salaire. Depuis lors, le salaire maximal a augmenté de 4 dollars pour atteindre 22 dollars de l'heure, a déclaré Jager.

* Un porte-parole de Dauch a déclaré dans un communiqué: "Nous apprécions les efforts déployés tant par l'UAW que par l'équipe de négociation de Dauch pour trouver un terrain d'entente."