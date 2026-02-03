 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ouzbékistan, nouveau client du C-390 Millennium de Embraer
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 12:35

Le pays d'Asie centrale devient le premier opérateur régional de l'avion de transport militaire du groupe brésilien.

Embraer annonce que la République d'Ouzbékistan est le client jusque-là non divulgué d'une commande du C-390 Millennium, révélée en marge du salon aéronautique de Singapour. L'armée de l'air ouzbèke utilisera principalement l'appareil pour des missions de transport et d'aide humanitaire, afin de moderniser significativement ses capacités opérationnelles.
Avec cette sélection, l'Ouzbékistan devient le premier pays d'Asie centrale à exploiter le C-390, élargissant encore l'empreinte géographique du programme.
Embraer rappelle que le C-390 Millennium peut transporter jusqu'à 26 tonnes de charge utile et assurer un large éventail de missions, du transport tactique aux opérations humanitaires.
L'appareil est interopérable au sein de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) et adapté aux opérations de type Agile Combat Employment, précise l'avionneur.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank