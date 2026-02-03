L'Ouzbékistan, nouveau client du C-390 Millennium de Embraer
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 12:35
Embraer annonce que la République d'Ouzbékistan est le client jusque-là non divulgué d'une commande du C-390 Millennium, révélée en marge du salon aéronautique de Singapour. L'armée de l'air ouzbèke utilisera principalement l'appareil pour des missions de transport et d'aide humanitaire, afin de moderniser significativement ses capacités opérationnelles.
Avec cette sélection, l'Ouzbékistan devient le premier pays d'Asie centrale à exploiter le C-390, élargissant encore l'empreinte géographique du programme.
Embraer rappelle que le C-390 Millennium peut transporter jusqu'à 26 tonnes de charge utile et assurer un large éventail de missions, du transport tactique aux opérations humanitaires.
L'appareil est interopérable au sein de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) et adapté aux opérations de type Agile Combat Employment, précise l'avionneur.
A lire aussi
-
Le bénéfice de PayPal pour 2026 est inférieur aux estimations, Enrique Lores est nommé directeur général
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du changement de directeur général et des actions au paragraphe 2) PayPal PYPL.O ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a été condamnée par un tribunal belge à cesser dans un délai de trois mois plusieurs pratiques commerciales jugées "illicites", sous peine d'astreintes financières, selon une copie du jugement obtenu mardi par l'AFP. Sont ... Lire la suite
-
Pfizer dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande de médicaments
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur le contexte et les revenus) Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice ... Lire la suite
-
Donald Trump a annoncé un "accord commercial" avec l'Inde, après des mois de tensions et de bras de fer économique entre la première et la cinquième économie mondiale. Le Premier ministre indien Narendra Modi a par ailleurs "accepté d'arrêter d'acheter du pétrole ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer