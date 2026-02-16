L'ouverture du sommet indien sur l'IA à New Delhi entachée de longues files d'attente et de confusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une lettre supprimée dans le mot "Bolna" à l'avant-dernier paragraphe) par Aditya Soni et Abhirami G

NEW DELHI, 16 février - Le Sommet indien sur l'impact de l'IA, un événement destiné à présenter les ambitions technologiques du pays, a fait l'objet d'une vague de critiques en ligne le jour de son ouverture lundi, les participants ayant signalé de longues files d'attente, une surpopulation et des défauts d'organisation sur le site de New Delhi.

Plusieurs délégués ont déclaré à Reuters qu'en raison d'instructions peu claires, de nombreuses personnes ont dû se démener pour récupérer leurs biens après que le bâtiment de l'exposition a été soudainement libéré avant les ratissages de sécurité pour les arrivées de haut niveau. Certains orateurs prévus pour les panels de mardi attendaient toujours la confirmation des sessions et des agendas.

Les participants ont déclaré qu'une mauvaise signalisation et un nombre limité de places assises ont ajouté à la confusion du sommet, où environ 250 000 personnes sont attendues, et que certaines sessions n'ont pas pu accueillir toutes les personnes souhaitant entrer.

Le ministère indien des technologies de l'information n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SE PRÉPARENT À L'ESSOR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, le désordre qui a régné lors d'un événement d'envergure internationale risque d'être plus qu'un simple problème d'optique: les défaillances organisationnelles ont menacé d'éclipser les messages du gouvernement sur les prouesses technologiques de l'Inde.

Les responsables indiens considèrent le sommet, qui se tient jusqu'au 20 février, comme une plateforme permettant d'amplifier la voix des pays en développement dans la gouvernance mondiale de l'IA. À Delhi, c'est la première fois que cet événement mondial se tient dans un pays en développement.

Certains journalistes couvrant le sommet ont passé une bonne partie de la journée de lundi à chercher à clarifier les procédures d'entrée, en raison de la confusion qui règne entre les codes QR numériques et les laissez-passer physiques pour l'accès, d'après les messages d'un groupe WhatsApp pour l'événement.

Un certain nombre de journalistes ont déclaré que les laissez-passer physiques promis pour la collecte n'étaient pas prêts, tandis que d'autres se sont plaints du manque de places assises pour réaliser des reportages et des interviews.

De nombreux participants se sont rendus sur les réseaux sociaux lundi pour se plaindre de l'organisation de l'événement. "Les portes sont fermées et je n'ai pas pu accéder à mon propre stand au Sommet de l'IA. Si vous êtes également bloqué à l'extérieur et que vous souhaitez rendre visite à l'équipe de Bolna, envoyez-moi un message", a écrit Maitreya Wagh, cofondateur de la startup Bolna, spécialisée dans la voix artificielle, sur X.

"Nous pourrions installer un mini stand dans un café de Connaught Place", a-t-il ajouté, en référence au quartier d'affaires situé à proximité du lieu du sommet.