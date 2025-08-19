L'ouverture de Wall Street est mitigée, Home Depot met l'accent sur les résultats du commerce de détail

Futures: Dow en hausse de 0,24%, S&P 500 en baisse de 0,02%, Nasdaq en baisse de 0,11%

Home Depot en hausse après avoir maintenu ses prévisions annuelles

Intel progresse grâce à l'investissement de SoftBank

Palo Alto Networks prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice élevés pour l'exercice 2026

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte mardi, les investisseurs évaluant les résultats du distributeur Home Depot pour se faire une idée de la santé du consommateur américain et attendant une conférence clé de la Réserve fédérale prévue plus tard dans la semaine.

Les dépenses de consommation représentent environ 70% de l'ensemble de l'économie américaine et les traders sont impatients de connaître l'impact des droits de douane américains sur les prévisions des entreprises et les dépenses individuelles. Les données de la semaine dernière ont montré que les taxes avaient entamé la confiance des consommateurs en juillet.

Les actions de Home Depot HD.N ont légèrement augmenté de 1,8% dans les échanges agités du premier marché après que le distributeur de produits d'aménagement de la maison ait maintenu ses prévisions annuelles intactes, bien que les résultats trimestriels aient manqué les estimations , car les propriétaires ont réduit les dépenses sur les grandes rénovations en faveur de projets de bricolage plus petits.

Les rapports de son rival Lowe's LOW.N ainsi que des détaillants à grande surface Walmart WMT.N et Target TGT.N sont attendus plus tard cette semaine.

En ce qui concerne la politique monétaire, les remarques de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, sont attendues plus tard dans la journée.

Michelle Bowman, qui est pressentie pour occuper le poste le plus élevé de la banque centrale à la fin du mandat du président Jerome Powell l'année prochaine, a exprimé son soutien à au moins trois baisses de taux d'intérêt cette année, conformément aux appels du président Donald Trump en faveur d'une baisse des coûts d'emprunt.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt indiquent un total de deux baisses de taux cette année d'une valeur de 25 points de base chacune, la première étant attendue en septembre, selon les données compilées par LSEG.

"Les gens hésitent un peu à dépenser en ce moment, compte tenu du niveau des taux d'intérêt et de l'incertitude créée par l'inflation", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth.

"Jusqu'à ce qu'ils obtiennent des éclaircissements, espérons-le sous la forme d'une diminution des hausses de tarifs et peut-être d'une réduction des taux d'intérêt, nous sommes probablement coincés dans ce malaise."

À 08:42 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 106 points, soit 0,24%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 1,25 points, soit 0,02%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 25,25 points, soit 0,11%.

Les principaux indices de Wall Street se sont redressés depuis leurs plus bas niveaux d'avril, lorsque l'incertitude commerciale a bloqué les marchés mondiaux, et ont repris de la vigueur à la suite d'une saison de bénéfices meilleurs que prévu et des attentes de réduction des taux d'intérêt.

L'événement clé de cette semaine est le symposium annuel de la Fed à Jackson Hole, Wyoming, du 21 au 23 août, où les commentaires de Powell seront scrutés à la recherche d'indices sur les perspectives de la banque centrale en matière d'économie et de politique monétaire.

Caterpillar CAT.N , un des composants du Dow, a augmenté de 1,7% après que le courtier Evercore ISI a relevé l'action du fabricant d'équipements de construction de "en ligne" à "surperformance".

Intel INTC.O a bondi de 6% après que le fabricant de puces ait reçu une injection de capital de 2 milliards de dollars de la part du groupe japonais SoftBank 9984.T .

Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 6,6 % après que la société de cybersécurité a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour l'exercice 2026 supérieurs aux estimations.

Medtronic MDT.N a déclaré qu'il ajouterait deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration après qu'Elliott Investment Management a pris une participation importante dans le fabricant d'appareils médicaux. Les actions étaient en baisse de 3,6%.

Les prix du brut ont chuté de 1%, les traders ayant évalué la possibilité que les négociations entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine conduisent à la levée des sanctions sur le brut russe, augmentant ainsi l'offre .