L'ouverture de Wall Street devrait être modérée après des données d'inflation en ligne avec les attentes ; la trêve au Moyen-Orient est au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures: Dow inchangé, S&P 500 en hausse de 0,15%, Nasdaq en hausse de 0,26%

* L'IPC de mars à 3,3% en base annuelle, en ligne avec les estimations

* Les actions américaines de TSMC gagnent après un chiffre d'affaires supérieur à celui du 1er trimestre

(Mise à jour après les données sur l'inflation) par Purvi Agarwal et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street étaient en voie de s'ouvrir en douceur vendredi après que les données sur l'inflation de mars se soient largement alignées sur les attentes malgré les pressions persistantes de la guerre en Iran, tandis que les investisseurs évaluaient la stabilité du cessez-le-feu .

Un rapport du département du Travail a montré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,3% en mars, en ligne avec les estimations, selon les économistes interrogés par Reuters. L'IPC de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, est ressorti légèrement plus faible, à 2,6 %, contre une hausse attendue de 2,7 %.

Les opérateurs ont continué à parier que la Réserve fédérale américaine maintiendrait ses taux d'intérêt cette année, selon les données compilées par LSEG. Ils s'attendaient à deux réductions des taux d'intérêt avant le début du conflit.

"Lorsqu'on les associe aux données PCE de jeudi, le message est clair: l'inflation reste stable, et ce en supposant que la hausse des prix de l'énergie s'avère être un vent contraire temporaire plutôt qu'un recalibrage durable", a déclaré Bret Kenwell, analyste d'investissement américain chez eToro.

"Cela devrait permettre aux décideurs politiques de rester sur pause, à moins que nous ne voyions une détérioration plus notable du marché du travail ou de l'économie en général."

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré à Reuters jeudi que le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran prolongerait le délai pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

L'annonce, en début de semaine, d'une trêve de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran a dopé Wall Street, permettant au S&P 500 d'enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre. Dans le même temps, le Dow Jones s'apprêtait à enregistrer ses plus fortes hausses depuis juin. La trêve a montré des signes de tension avant le premier cycle de négociations, prévu pour samedi.

Toutefois, les marchésont été réconfortés après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il souhaitait des négociations directes avec Beyrouth, ce qui a conduit les principaux indices de Wall Street à clôturer à la hausselors de la session précédente.

À 08:47 a.m. ET vendredi, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 4 points, soit 0,01%, le S&P 500 E-minis EScv1 a gagné 10,25 points, soit 0,15%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 65,25 points, soit 0,26%.

Téhéran et Washington se sont accusés mutuellement de violations du cessez-le-feu, soulignant la fragilité de la trêve. Le détroit d'Ormuz, une voie navigable essentielle pour le transport mondial du pétrole, reste en grande partie fermé, ce qui rend les marchés très sensibles à l'évolution de la situation.

"Les investisseurs pourraient connaître un week-end agité, dans l'attente d'indications sur la possibilité d'une paix durable. Avant cela, ils pourraient être tentés de couvrir leurs paris", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Une lecture préliminaire de l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs pour le mois d'avril est attendue après l'ouverture des marchés vendredi.

Dans les échanges avant bourse, les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW TSM.N , le plus grand fabricant mondial de puces électroniques, ont augmenté de 2,3% après avoir battu les prévisions du marché pour les revenus du premier trimestre.

Les actions de CoreWeave CRWV.O ont gagné 5 % après l'annonce d'un accord pluriannuel avec Anthropic et la fixation du prix de son offre d'obligations convertibles à un niveau supérieur.