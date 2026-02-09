L'ouverture de la bourse devrait se faire en douceur alors que les craintes liées à l'IA persistent ; des données économiques clés sont attendues

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en baisse: Dow 0,03%, S&P 500 0,01%, Nasdaq 0,1%

*

Les actions des fabricants de puces chutent en début de séance

*

Eli Lilly progresse après l'abandon par Hims d'une pilule amaigrissante à 49 dollars

*

Kroger bondit après l'annonce de la nomination d'un ancien dirigeant de Walmart au poste de directeur général

*

Le rapport sur les emplois non agricoles est attendu plus tard dans la semaine

(Mise à jour avant la cloche) par Twesha Dikshit et Nikhil Sharma

Les indices de Wall Street étaient en voie de s'ouvrir en douceur lundi, après une semaine au cours de laquelle les craintes de perturbation de l'intelligence artificielle ont fait chuter les valeurs technologiques, alors que les investisseurs attendent des données économiques cruciales pour se faire une idée de la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Le S&P 500 et le Nasdaq avaient rebondi vendredi après trois séances consécutives de pertes , le commerce de l'intelligence artificielle ayant fait l'objet d'un nouvel examenaprès que les entreprises du secteur des grandes technologies ont dévoilé d'importantesprévisions de dépenses d'investissement.

Une poignée de résultats récents de mégacapitalisations ont ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses ambitieuses de cette année, avec les sept grandes sociétés Amazon AMZN.O , Google GOOGL.O , Meta META.O et Microsoft

MSFT.O qui devraient collectivement dépenser environ 650 milliards de dollars dans la course à la domination de l'intelligence artificielle.

Les noms de logiciels, mis sous pression la semaine précédente par les craintes que l'IA puisse intensifier la concurrence et réduire les marges, sont restés largement stables dans les échanges de pré-marché de lundi.

"Après une semaine mouvementée la semaine dernière, l'ampleur du rebond que nous avons vu (vendredi) n'a pas semblé être le début d'une inversion durable des pertes. Je ne suis donc pas surpris de voir ce matin que les contrats à terme sont en baisse", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal du marché à la Swissquote Bank.

À 08:07 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 15 points, soit 0,03%, le U.S. S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 1,75 points, soit 0,03%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a chuté de 27,75 points, soit 0,11%.

Le Dow lorsqu'il a clôturé au-dessus de 50 000 points pour la première fois et aenregistré des gains hebdomadaires, aidé par une rotation vers d'autres poches du marché. Le Russell 2000 .RUT , un indice à petite capitalisation,a égalementprogressé.

Le prochain grand test pour les actions de l'IA sera les résultats du géant des puces Nvidia NVDA.O plus tard ce mois-ci, les investisseurs exigeant de plus en plus des gains mesurables des dépenses d'investissement. Nvidia était en baisse marginale avant la cloche.

D'autres actions du secteur des puces ont également baissé: Micron Technology MU.O a perdu 3 %, Broadcom AVGO.O a perdu 1 %, tandis qu'AMD AMD.O a perdu 0,7 %.

L'attention se tournera vers les données économiques cette semaine, notamment le rapport clé sur les emplois non agricoles de janvier mercredi - retardé par la fermeture partielle du gouvernement - et l'indice des prix à la consommation de janvier, très surveillé, vendredi, tous deux essentiels pour obtenir des indices sur les décisions d'abaissement des taux de la banque centrale.

Les marchés tablent actuellement sur une première baisse des taux en juin, selon l'outil FedWatch de CME Group, ce qui pourrait correspondre à la prise de fonction de Kevin Warsh, le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Fed.

Les actions d'Eli Lilly LLY.N ont augmenté de 2 % après que la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a annulé le lancement d'une pilule amaigrissante à 49 dollars au cours du week-end à la suite de menaces juridiques de la part de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Le fabricant de Wegovy, Novo Nordisk NOVOb.CO , a poursuivi Hims lundi pour violation de brevet, ce qui a fait chuter les actions de cette dernière de 20 %.

Sur les 293 sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats pour le trimestre, environ 77 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG. La moyenne à long terme est de 67 %.

Apollo Global Management APO.N a augmenté de 1,5 % après que le gestionnaire d'actifs ait annoncé une hausse de 13 % de son bénéfice au quatrième trimestre.

Les actions de Kyndryl KD.N ont chuté de près de 38 % après que le fournisseur de services informatiques ait retardé sa publication trimestrielle après avoir signalé des faiblesses matérielles dans ses rapports financiers .

Les marchés surveilleront également les membres de la Fed plus tard dans la journée, avec Christopher Waller, Stephen Miran et le président d'Atlanta Raphael Bostic qui devraient prendre la parole.

Du côté des autres valeurs, les actions de Kroger KR.N ont augmenté de 5,6 % après que le Wall Street Journal a rapporté que le géant de l'épicerie envisage de nommer Greg Foran, ancien dirigeant de Walmart, au poste de directeur général.