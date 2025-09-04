L'ouverture de la Bourse de Wall Street se fera en demi-teinte après les chiffres de l'emploi ; Salesforce pèse sur la balance

Futures: Dow en baisse de 0,03%, S&P 500 en hausse de 0,09%, Nasdaq en hausse de 0,11%

Salesforce chute après des prévisions de chiffre d'affaires en baisse

American Eagle Outfitters s'envole grâce à de fortes prévisions de ventes

Les emplois privés augmentent moins que prévu en août

(Mise à jour après l'ADP, les données sur les demandes d'emploi) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont ouvert en demi-teinte jeudi après la publication d'un rapport sur l'emploi privé plus faible que prévu, tandis que les actions de Salesforce ont chuté après que l'entreprise de logiciels dématérialisés a annoncé des prévisions de revenus à la baisse.

Les emplois privés américains ont augmenté de moins que prévu en août, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont été plus élevées que prévu , dans un contexte d'assouplissement des conditions du marché de l'emploi.

Les opérateurs misent sur une baisse des taux d'intérêt en septembre à 97 %, selon l'outil FedWatch du CME. Les marchés évaluaient déjà à plus de 90 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en septembre lorsqu'un faible rapport sur les créations d'emplois en juillet mercredi l'a amplifiée.

Les investisseurs avaient adopté un ton dovish après que les chiffres de l'emploi de juillet aient dépeint une image sombre du marché du travail et que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait reconnu des risques croissants pour l'emploi à la fin du mois d'août.

L'attention se porte désormais sur les données très attendues concernant les emplois non agricoles de vendredi.

"Nous avons obtenu une lecture plus douce de l'ADP (), mais pas suffisamment pour indiquer un ralentissement important ou un changement dans la tendance à l'assouplissement de la Fed", a déclaré Eric Teal, directeur des investissements chez Comerica Wealth Management.

"Le marché s'attend à voir quelques fissures dans le marché de l'emploi... pas une érosion complète, mais un certain affaiblissement qui renforcera les arguments en faveur de l'assouplissement monétaire."

Salesforce CRM.N a chuté de 6 % dans les échanges avant bourse après que la société ait prévu des revenus du troisième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, signalant une monétisation tardive pour sa plateforme d'agents d'IA.

Alors queles entreprises liées à l'IA ont propulsé les indices boursiers américains à des niveaux record cette année, leur élan s'est récemment essoufflé à la suite des mises à jour trimestrielles de certaines entreprises, dont Nvidia <NVDA.O >, qui n'ont pas impressionné les investisseurs.

Les investisseurs observeront également le candidat du président Donald Trump, le conseiller économique Stephen Miran, témoigner lors d'une audience de confirmation au Sénat jeudi pour occuper le siège du gouverneur de la Fed Adriana Kugler, qui a démissionné le mois dernier.

À 8h45 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 13 points, soit 0,03%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 5,75 points, soit 0,09%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 25,25 points, soit 0,11%.

American Eagle Outfitters AEO.N a grimpé de plus de23% après que la société de vêtements ait prévu des ventes comparables au troisième trimestre supérieures aux estimations mercredi, grâce à ses partenariats avec des célébrités qui ont stimulé la demande.

Les trois indices ont commencé le mois de septembre sur le recul, la hausse des rendements des bons du Trésor à plus long terme exerçant une pression sur les actions. Le mois de septembre est historiquement mauvais, l'indice de référence S&P 500 perdant en moyenne 1,5 % depuis 2000, selon les données du LSEG.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse mercredi grâce à Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, qui a atteint un record intrajournalier après qu'un juge de Washington a décidé que la société n'aurait pas à vendre son navigateur Chrome. L'action a chuté de 0,8 % jeudi.

Les participants au marché analyseront également les discours des responsables de la Fed John Williams et Austan Goolsbee plus tard dans la journée. Les responsables de la banque centrale ont déclaré mercredi que les inquiétudes sur le marché du travail continuaient à animer leur conviction que des réductions de taux étaient encore à venir.

Figma FIG.N a chuté de15,2% après que les premiers résultats trimestriels de l'entreprise de logiciels de conception en tant que société publique n'aient pas impressionné les investisseurs , qui s'étaient ralliés à ses débuts fulgurants en juillet.

Le fabricant de serveurs Hewlett Packard Enterprise HPE.N a gagné 5,6 % après avoir dépassé les estimations de revenus du troisième trimestre mercredi.