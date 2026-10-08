L'ouragan Isaias gagne en puissance alors que la côte américaine du golfe du Mexique se prépare à son arrivée sur les terres

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* Selon les prévisions, Isaias devrait atteindre une intensité proche de la catégorie 3 avant de toucher terre sur la côte du golfe du Mexique

* La Floride ordonne des évacuations; l'Alabama déclare l'état d'urgence

* La production de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique est perturbée

par Brad Brooks

L'ouragan Isaias s'est intensifié jeudi alors qu'il fonçait vers la côte américaine du golfe du Mexique, entraînant des évacuations obligatoires dans certaines régions de Floride et des déclarations d'état d'urgence en Alabama, les prévisionnistes ayant mis en garde contre des ondes de tempête, des tornades et des inondations pouvant mettre des vies en danger.

Isaias a déjà perturbé la production de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique, contraignant les entreprises énergétiques à évacuer les plateformes offshore et à interrompre leurs activités.

Le premier ouragan de la saison 2026 dans l’Atlantique présentait, tôt jeudi matin, des vents soutenus maximaux de 85 mph (140 km/h), a indiqué le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis. Isaias devait gagner en intensité pour atteindre presque la catégorie 3, avec des vents soutenus atteignant 110 mph (175 km/h) vendredi, avant de toucher la côte nord du golfe du Mexique tard vendredi ou tôt samedi.

"Nous nous attendons à ce qu’Isaias soit un ouragan dangereux lorsqu’il touchera terre", a déclaré Michael Brennan, directeur du NHC, lors d’un point presse jeudi matin. "C’est aujourd’hui qu’il faut se préparer et se mettre en état d’alerte."

Isaias a failli égaler le record du premier ouragan de l’Atlantique le plus tardif, établi par celui qui avait frappé le 8 octobre 1905. Le puissant phénomène climatique El Niño de cette année a freiné le développement des ouragans dans l’Atlantique en augmentant le cisaillement vertical du vent, ce qui perturbe la formation et le renforcement des tempêtes tropicales.

L’ouragan se déplaçait vers l’est-nord-est à une vitesse de 10 mph (17 km/h), à environ 380 miles (610 km) au sud de l’embouchure du Mississippi à 7 h, heure centrale des États-Unis, a indiqué le NHC.

IMPACT SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

Isaias devrait traverser des zones où la production offshore de pétrole et de gaz est importante , ainsi que des installations de raffinage à terre, ce qui pourrait exercer une pression sur les stocks et les prix déjà élevés à la pompe.

Des sociétés énergétiques américaines telles que Shell (SHEL.L) et Chevron (CVX.N) ont déclaré qu’elles réduisaient leurs opérations offshore sur leurs plateformes du golfe du Mexique.

Les producteurs de pétrole et de gaz américains du golfe du Mexique avaient suspendu environ 25,08% de leur production actuelle de pétrole et 16,37% de leur production actuelle de gaz naturel mercredi, selon l’Administration des minéraux marins.

ALERTES, ONDE DE TEMPÊTE

Les alertes d’ouragan s’étendaient de la côte du Mississippi à l’Alabama et jusqu’au Panhandle de la Floride, tandis que les alertes de tempête tropicale et d’ondes de tempête s’étendaient jusqu’au sud-est de la Louisiane, a indiqué le NHC.

Les prévisionnistes ont averti que les ondes de tempête pourraient atteindre 5 à 7 pieds (1,5 à 2,1 mètres) au-dessus du niveau de la mer dans les zones côtières les plus touchées, avec des précipitations de 3 à 7 pouces (8 à 18 cm) et des cumuls isolés de 10 pouces (25 cm).

L'ouragan devait atteindre des vents soutenus d'environ 110 mph (175 km/h) tôt vendredi matin, avant de s'affaiblir quelque peu à l'approche des côtes. Un cisaillement vertical du vent croissant, susceptible de perturber la circulation de l'ouragan, devait limiter sa puissance à l'approche des terres, même si les prévisionnistes ont averti qu'il resterait dangereux.

ORDRES D'ÉVACUATION

En Floride, les autorités ont ordonné des évacuations obligatoires à partir de jeudi midi, heure locale, pour les zones côtières du comté d’Okaloosa.

Le comté a exhorté les touristes à quitter la région et a annoncé son intention de fermer trois aéroports jeudi soir. Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans 25 comtés de Floride en début de semaine.

La gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré l’état d’urgence dans 40 comtés, tandis que les autorités de Dauphin Island ont émis un avis d’évacuation pour la partie ouest de l’île-barrière à compter de jeudi soir.

Le comté de Baldwin, en Alabama, a encouragé les habitants des zones côtières de faible altitude à évacuer volontairement et a préparé des abris d’urgence.

Dans le Mississippi, le comté de Jackson et la ville de Gautier ont déclaré l’état d’urgence local alors que les communautés côtières se préparaient à des inondations et à des coupures d’électricité.