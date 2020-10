Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ouragan Delta se renforce en catégorie 2 dans le golfe du Mexique Reuters • 08/10/2020 à 11:35









BANGALORE, 8 octobre (Reuters) - L'ouragan Delta s'est renforcé en catégorie 2 dans le golfe du Mexique et pourrait devenir un ouragan majeur d'ici jeudi soir ou vendredi, a déclaré le National Hurricane Center (NHC), basé à Miami. L'ouragan, situé à environ 780 km au sud de la ville de Cameron, en Louisiane, et accompagné de vents soufflant à 155 km/h, se rapprochera du centre du Golfe du Mexique jeudi soir, a déclaré le NHC. Delta a touché terre près de Cancun mercredi, épargnant les hôtels, les résidences et les villages indigènes mayas de la région touristique mexicaine. Il devrait se diriger vers les territoires américains du golfe du Mexique d'ici vendredi soir, indique le NHC, qui alerte que la tempête pourrait mettre en danger la vie des personnes le long de la côte nord du golfe du Mexique. Le géant pétrolier américain Chevron Corp CVX.N a annoncé mercredi avoir évacué son personnel de toutes ses plateformes, situées dans le nord du golfe du Mexique et contrôlées par les Etats-Unis, et avoir fermé les sites de production en raison de l'ouragan Delta. Les fermetures dans la partie américaine du golfe du Mexique représentent environ 80% de la production de pétrole brut offshore, soit 1,49 million de barils par jour, et environ 49% de la production de gaz naturel, a déclaré le Bureau américain de la sécurité et de l'environnement (BSEE). (Arpan Varghese, Anjishnu Mondal, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées CHEVRON NYSE +2.06%