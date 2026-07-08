L'Otan met en avant d'importants contrats d'armement alors que Trump se sent déçu

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* Trump exprime sa déception envers ses alliés, mais lève les sanctions contre la Turquie

* Il affirme que Poutine et Zelensky souhaitent conclure un accord

* Les membres de l'Otan tiennent à montrer qu'ils tiennent compte des exigences de Trump en matière de défense

* Les responsables craignent que Trump ne relance ses menaces de quitter l'Otan ou de faire fi des engagements de défense mutuelle

* Le Royaume-Uni va dévoiler un programme de 50 milliards de dollars au sein de l'Otan pour des armes de frappe en profondeur, selon Downing Street

* Le forum sur la défense débouche sur des contrats d'une valeur de 50 milliards de dollars, selon un responsable de l'Otan

(Ajout de détails sur le contrat de 50 milliards de dollars de l'Otan portant sur des armes de frappe en profondeur aux paragraphes 18 et 19) par Tuvan Gumrukcu, Humeyra Pamuk et Sabine Siebold

Les dirigeants de l’OTAN ont dévoilé mardi en Turquie des contrats d’armement d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, soulignant ainsi qu’ils tenaient compte des appels des États-Unis à dépenser davantage pour défendre l’Europe, alors même que le président Donald Trump se disait déçu et renouvelait ses efforts pour prendre le contrôle du Groenland.

Les dirigeants se réunissaient pour un sommet dans la capitale, Ankara, dans l’espoir de faire preuve d’unité après une nouvelle année difficile, au cours de laquelle la guerre avec l’Iran a une fois de plus mis en évidence les fissures au sein de l’alliance qui sous-tend la sécurité occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Lors d’une rencontre avec le président Tayyip Erdogan, Trump a déclaré qu’il aurait pu boycotter purement et simplement le sommet de l’OTAN sans ses relations cordiales avec le dirigeant turc, et n’a pas exclu de nouveaux retraits de troupes d’Europe.

« Eh bien, nous verrons. J’ai été très déçu par l’OTAN », a-t-il déclaré, pointant du doigt la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Italie pour ne pas en avoir fait assez afin de soutenir la guerre des États-Unis contre l’Iran.

Trump a ajouté que «nous n’avons pas été bien traités» par les alliés, tout en réaffirmant qu’il ne voulait ni n’avait besoin de leur aide.

« Avant même que je ne leur demande, ils ont dit qu’ils ne seraient pas là, alors que nous avons investi des milliers de milliards de dollars dans l’OTAN », a déclaré Trump.

Trump a indiqué avoir discuté avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodimir Zelensky avant le sommet au sujet de la fin de la guerre qui a débuté en février 2022 lorsque la Russie a envahi son voisin.

« Je pense qu’ils souhaitent tous les deux parvenir à un accord. C’est dommage que cela ait pris autant de temps… Il va se passer quelque chose », a déclaré Trump.

Tout en critiquant vivement ses alliés de longue date, M. Trump a annoncé que Washington lèverait les sanctions imposées à la Turquie en 2020 en raison de l’achat par Ankara de missiles de défense aérienne russes. Il s’est également déclaré disposé à vendre des avions de combat F-35 à la Turquie.

Cette décision constituerait un geste important envers M. Erdogan et permettrait d’éliminer une source de tension de longue date dans les relations bilatérales.

RUTTE VEUT UNE RÉVOLUTION DANS L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

Les membres de l'Otan ont tenté à plusieurs reprises de montrer à Trump qu'ils redoublaient d'efforts.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré lundi que les Européens avaient procédé à des augmentations « vertigineuses » de leurs dépenses de défense.

Avant l’arrivée de Trump, Rutte a vanté une série d’initiatives et d’accords lors d’un forum sur l’industrie de la défense, et a appelé à une « révolution » de ce secteur au sein de l’Alliance, mettant en garde contre les dépenses militaires massives de la Russie, ainsi que de la Chine, de la Corée du Nord et de l’Iran.

« Nous n’avons pas le luxe de pouvoir attendre. Nous avons besoin dès maintenant de capacités pour garantir que nous restions prêts. La situation en matière de sécurité l’exige », a déclaré M. Rutte. « Le bourdonnement des machines doit se transformer en rugissement. »

Ces accords, dont la valeur est estimée à au moins 50 milliards de dollars selon un responsable de l’OTAN, comprenaient notamment l’achat par des pays européens de drones de surveillance auprès de la société américaine Northrop Grumman

NOC.N , ainsi que l’achat par l’OTAN d’avions auprès du constructeur suédois Saab SAABb.ST . À un moment donné, l’action Saab a progressé de plus de 5 % , les investisseurs pariant sur le fait que l’entreprise bénéficierait du réarmement européen. Morgan Stanley a relevé sa note sur le titre.

Par ailleurs, le gouvernement britannique a déclaré dans un communiqué que 12 pays européens, dont le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, allaient consacrer plus de 50 milliards de dollars au cours des dix prochaines années au développement d’armes de précision à longue portée afin de renforcer les capacités de défense de l’OTAN.

Starmer dévoilera mercredi à Ankara cette initiative menée par le Royaume-Uni, et les pays concernés devraient publier une déclaration commune contenant des détails supplémentaires.

Le secteur européen de la défense a souvent été critiqué pour son caractère fragmenté et pour être entravé par la bureaucratie et les rivalités entre entreprises et pays. Cela a rendu l’Europe plus dépendante des achats d’armes américaines.

La faible croissance économique et la nécessité de maintenir des systèmes sociaux généreux ont également rendu les dépenses de défense plus difficiles à faire accepter en Europe.

LA GUERRE EN IRAN A INCITÉ TRUMP À RÉACTIVER SES CRITIQUES À L'ÉGARD DE L'Otan

Les tensions au sein de l’OTAN, déjà vives en raison de la crise ukrainienne et de la volonté de Trump d’arracher le Groenland au Danemark, membre de l’OTAN, se sont aggravées depuis l’attaque américaine contre l’Iran en février. Trump a critiqué à plusieurs reprises les membres de l’OTAN pour leur soutien insuffisant dans ce conflit, menaçant de quitter l’alliance.

Mardi, il a renouvelé ses pressions pour arracher le Groenland au Danemark.

« Ce territoire devrait être sous le contrôle des États-Unis, pas du Danemark », a-t-il déclaré.

« C’est ce qui a nui à mes relations avec l’OTAN, car le Groenland n’aide pas le Danemark. Le Danemark ne dépense pas d’argent pour aider réellement le Groenland, mais c’est un élément important pour les États-Unis. »

S'exprimant lors du sommet, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré qu'elle attendait des alliés qu'ils respectent la souveraineté de son pays et acceptent que le Groenland ne soit pas à vendre.

Les responsables européens insistent sur le fait qu’ils ont largement honoré leurs engagements permettant aux États-Unis d’utiliser leur espace aérien et leurs bases, bien qu’ils n’aient pas été consultés au sujet d’une guerre profondément impopulaire qui a bouleversé leurs économies.

Les États-Unis ont également annoncé le retrait de leurs troupes d’Europe et lancé une réévaluation de six mois de leur présence militaire sur le continent. Les responsables européens avaient déclaré qu’ils s’attendaient à ce que certaines des récentes critiques de Trump se répètent et qu’ils ne pouvaient être sûrs d’une issue positive, en partie en raison des relations instables de Trump avec certains dirigeants, comme en témoigne récemment une querelle avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Les membres de l’OTAN devraient réaffirmer leur soutien à l’Ukraine, le président Zelensky ayant lancé un appel urgent pour obtenir davantage de matériel de défense aérienne . Soulignant l’importance des enjeux, la Russie a pilonné lundi la région de Kyiv à coups de missiles et de drones, tuant au moins 28 personnes et mettant en évidence la pénurie critique d’intercepteurs de défense aérienne de fabrication américaine dont souffre l’Ukraine.

(1 dollar = 0,8752 euro)