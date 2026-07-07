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L'OTAN lance un projet de flotte multinationale d'Airbus A400M
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 15:52

Le projet vise à renforcer les capacités européennes de transport aérien stratégique en s'appuyant sur l'appareil d'Airbus et sur le modèle éprouvé de mutualisation du programme MRTT (Multirole Tanker Transport).

Airbus annonce que les gouvernements de la Belgique, de la Croatie, de la France, de la Pologne, de l'Espagne, de la Turquie et du Royaume-Uni ont lancé un projet prioritaire de l'OTAN visant à préparer la création d'une flotte multinationale d'A400M. Inspirée du programme de flotte multinationale de ravitailleurs MRTT (Multirole Tanker Transport), cette initiative prévoit une coopération progressive entre les pays participants, couvrant l'exploitation des avions, la maintenance, la formation, les infrastructures et les achats.

L'objectif est de mieux répondre aux besoins nationaux et de l'OTAN en matière de transport stratégique, tout en renforçant des capacités telles que le ravitaillement en vol, les évacuations sanitaires, les opérations de secours et la lutte contre les incendies.

Parallèlement, l'OTAN a officialisé l'adhésion de la Finlande au programme MMF (Multinational MRTT Fleet), qui compte désormais 9 pays participants. Exploitant actuellement 9 Airbus A330 MRTT sur une commande totale de 12 appareils, cette flotte a déjà été déployée sur le flanc oriental de l'OTAN, lors des évacuations d'Afghanistan et dans des exercices multinationaux en Indo-Pacifique.

Malgré cette annonce, Airbus recule de 2,4% à la Bourse de Paris.

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