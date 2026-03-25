L'organisme minier chilien avertit que la nouvelle taxe sur les carburants menace la compétitivité

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Un ajustement fiscal temporaire sur le diesel, décidé par le gouvernement chilien pour atténuer la hausse des prix des carburants, portera atteinte à la compétitivité du secteur minier, a averti le principal organisme minier du plus grand producteur de cuivre au monde.

- La mesure gouvernementale réduit le recouvrement d'une taxe spécifique sur le diesel pour certaines entreprises afin de financer des mesures d'atténuation sans augmenter les dépenses fiscales. - Le Conseil des mines du Chili, qui compte parmi ses membres l'entreprise publique Codelco et les sociétés minières internationales BHP, Glencore, Freeport-McMoRan et Anglo American, a déclaré que l'industrie paierait environ 100 millions de dollars en six mois seulement en raison de cette modification. - L'association a ajouté que le secteur minier supporterait 74 % du coût total de la mesure, sur la base des recettes totales estimées par le gouvernement à 135 millions de dollars. - L'association a déclaré dans un communiqué que la modification d'une taxe pour peser de manière sélective sur des secteurs stratégiques n'est pas équitable et aura des répercussions négatives sur leur compétitivité. - Le secteur minier chilien est confronté à des coûts opérationnels élevés et à une bureaucratie excessive en matière d'autorisations.

CONTEXTE - Lundi, le gouvernement chilien a invoqué une clause de son mécanisme de stabilisation des carburants pour s'aligner rapidement sur la flambée des prix internationaux. - Pour compenser la hausse des prix de l'essence et du diesel, le gouvernement chilien, l'un des plus grands importateurs de pétrole d'Amérique latine en raison d'un manque de production nationale, a gelé les tarifs des transports publics et baissé le prix du kérosène.