L'organisme industriel britannique déclare que Sanofi a enfreint la loi en ce qui concerne les plaintes contre Pfizer concernant le traitement contre le VRS

Sanofi SASY.PA a enfreint le code de pratique pharmaceutique britannique en affirmant sans fondement que son Beyfortus était plus efficace que le vaccin contre le VRS de Pfizer PFE.N , a déclaré lundi l'organisme d'autorégulation de l'industrie, en réponse à une plainte.

La Prescription Medicines Code of Practice Authority du Royaume-Uni a également estimé que le fabricant français de médicaments avait enfreint les règles britanniques concernant la publicité d'un médicament soumis à prescription médicale auprès du public.

Sanofi a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters qu'elle prenait acte de la décision de la PMCPA et qu'elle en acceptait les conclusions. "Sanofi s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de conduite éthique et d'engagement externe responsable", a ajouté la société.

Beyfortus est un anticorps préventif, développé par Sanofi et AstraZeneca AZN.L , pour protéger les nouveau-nés d'un virus respiratoire commun. Le vaccin de Pfizer, Abrysvo, est administré aux femmes enceintes et assure une protection après la naissance du bébé.

L'affaire a été déclenchée par une interview de Paul Hudson, directeur général de Sanofi, qui a déclaré au journal Observer en 2024 que "les vaccins maternels sont très peu utilisés".

"Si vous choisissez un avantage clinique, vous choisirez le Beyfortus", a déclaré M. Hudson au journal.

Pfizer, qui a déposé la plainte contre Sanofi, a allégué que l'article faisait la promotion du Beyfortus auprès du public, comportait des affirmations déséquilibrées et trompeuses et dénigrait son vaccin.

Le panel du PMCPA a conclu que les actions de Sanofi avaient jeté le discrédit sur l'industrie pharmaceutique et réduit la confiance qu'elle inspire.

Il a ajouté qu'aucune donnée, y compris les études comparatives directes, ne prouvait que le traitement de Sanofi était "plus efficace" que le vaccin de Pfizer.

Le panel a également indiqué que Sanofi avait par la suite tenté de retirer cette affirmation de l'article, car il n'existe pas d'études comparatives directes.