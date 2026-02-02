 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'organisme industriel britannique déclare que Sanofi a enfreint la loi en ce qui concerne les plaintes contre Pfizer concernant le traitement contre le VRS
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sanofi SASY.PA a enfreint le code de pratique pharmaceutique britannique en affirmant sans fondement que son Beyfortus était plus efficace que le vaccin contre le VRS de Pfizer PFE.N , a déclaré lundi l'organisme d'autorégulation de l'industrie, en réponse à une plainte.

La Prescription Medicines Code of Practice Authority du Royaume-Uni a également estimé que le fabricant français de médicaments avait enfreint les règles britanniques concernant la publicité d'un médicament soumis à prescription médicale auprès du public.

Sanofi a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters qu'elle prenait acte de la décision de la PMCPA et qu'elle en acceptait les conclusions. "Sanofi s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de conduite éthique et d'engagement externe responsable", a ajouté la société.

Beyfortus est un anticorps préventif, développé par Sanofi et AstraZeneca AZN.L , pour protéger les nouveau-nés d'un virus respiratoire commun. Le vaccin de Pfizer, Abrysvo, est administré aux femmes enceintes et assure une protection après la naissance du bébé.

L'affaire a été déclenchée par une interview de Paul Hudson, directeur général de Sanofi, qui a déclaré au journal Observer en 2024 que "les vaccins maternels sont très peu utilisés".

"Si vous choisissez un avantage clinique, vous choisirez le Beyfortus", a déclaré M. Hudson au journal.

Pfizer, qui a déposé la plainte contre Sanofi, a allégué que l'article faisait la promotion du Beyfortus auprès du public, comportait des affirmations déséquilibrées et trompeuses et dénigrait son vaccin.

Le panel du PMCPA a conclu que les actions de Sanofi avaient jeté le discrédit sur l'industrie pharmaceutique et réduit la confiance qu'elle inspire.

Il a ajouté qu'aucune donnée, y compris les études comparatives directes, ne prouvait que le traitement de Sanofi était "plus efficace" que le vaccin de Pfizer.

Le panel a également indiqué que Sanofi avait par la suite tenté de retirer cette affirmation de l'article, car il n'existe pas d'études comparatives directes.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
13 933,000 GBX LSE +2,45%
PFIZER
26,460 USD NYSE 0,00%
SANOFI
80,7800 EUR Euronext Paris +1,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Commission européenne a missionné son agence sanitaire (Efsa), qui doit rendre un avis lundi sur la toxine céréulide et les seuils à imposer ( AFP / Fred TANNEAU )
    France: nouveaux rappels de lait infantile après le resserrement de la règlementation
    information fournie par AFP 02.02.2026 15:34 

    De nouveaux rappels de laitinfantile ont été annoncés lundi en France, où le seuil limite est désormais plus strict pour la toxine céréulide à l'origine de précédents rappels, tandis que l'agence sanitaire européenne vient également de durcir sa réglementation. ... Lire la suite

  • À Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs
    À Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs
    information fournie par AFP Video 02.02.2026 15:19 

    Dans le territoire palestinien, ravagé par deux ans de bombardements, la plupart des infrastructures de loisirs ont été détruites, y compris les piscines.

  • SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 02.02.2026 15:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Terres rares : la chimiste qui défie la Chine
    Terres rares : la chimiste qui défie la Chine
    information fournie par France 24 02.02.2026 14:41 

    Très convoitées dans le monde, les terres rares sont essentielles au médical, à l’armement, au numérique et à l’énergie. Aujourd’hui, c’est la Chine qui en produit 95 %, grâce à une main-d’œuvre bon marché, de vastes gisements et des règles environnementales laxistes. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank