L'organisme de surveillance sud-coréen inflige une amende de 1,6 million de dollars à Coupang pour avoir exercé des pressions sur ses fournisseurs et retardé les paiements

Le régulateur de la concurrence sud-coréen a déclaré jeudi qu'il avait infligé à Coupang

CPNG.N une amende de 2,2 milliards de wons (1,55 million de dollars) pour avoir fait pression sur ses fournisseurs afin qu'ils réduisent leurs prix et supportent des coûts supplémentaires pour atteindre leurs marges bénéficiaires, ainsi que pour avoir retardé les paiements aux vendeurs.

La Korea Fair Trade Commission (KFTC) a déclaré que le géant du commerce électronique avait violé la loi nationale sur le commerce de détail à grande échelle en exigeant des réductions des prix d'approvisionnement et en demandant aux fournisseurs de supporter des frais de publicité et d'autres frais afin d'atteindre les objectifs de marge fixés par l'entreprise.

"En tant que leader écrasant du marché, Coupang a forcé les fournisseurs à faire des sacrifices afin de maintenir ses marges bénéficiaires et a utilisé des mesures de rétorsion telles que la suspension ou la réduction des commandes lorsque les fournisseurs refusaient ou n'étaient pas coopératifs", a déclaré l'autorité de régulation dans un communiqué.

Lorsque les fournisseurs n'atteignaient pas les objectifs fixés, Coupang négociait ou exigeait parfois des prix d'approvisionnement plus bas, suspendait ou réduisait les commandes, ou laissait entendre qu'elle le ferait pour faire pression sur les fournisseurs.

Coupang a également fixé des objectifs de marge brute et a demandé aux fournisseurs de supporter des dépenses supplémentaires, notamment des frais de publicité, des frais pour son programme "Coupang Experience Group" - dans le cadre duquel des clients sélectionnés reçoivent des produits gratuits ou à prix réduit en échange de la publication d'avis sur les produits - et des services de données premium. Si les marges n'étaient pas suffisantes, l'entreprise avait recours à des réductions de commandes ou à la menace d'une telle action comme moyen de pression.

Dans une violation distincte, la KFTC a déclaré que Coupang a retardé les paiements aux fournisseurs dans 508 752 transactions d'achat direct avec 25 715 fournisseurs entre octobre 2021 et juin 2024. La valeur totale des paiements retardés s'élevait à environ 281 milliards de wons.

Coupang, qui doit présenter ses résultats du quatrième trimestre jeudi, est confronté à une intensification de la concurrence et à des vents contraires réglementaires après la violation massive de données de l'année dernière , qui a entraîné une baisse des dépenses et une perte de près de 35 % du cours de l'action de la société.

(1 $ = 1 423,7000 wons)