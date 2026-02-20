L'organisme de concurrence mexicain bloque l'acquisition de Prosa par Visa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission nationale de la concurrence du Mexique (CAN) a bloqué vendredi l'acquisition prévue par Visa de 51 % de l'entreprise de traitement des paiements Prosa, marquant ainsi la première affirmation majeure de l'autorité du nouvel organisme de surveillance de la concurrence du pays.

* L'organisme de surveillance a estimé que la fusion éliminerait un concurrent direct, étant donné que Visa exploite déjà ses propres services de traitement avec une portée significative sur le marché.

* Les régulateurs ont déclaré que l'opération permettrait à Visa d'accéder à des données transactionnelles sensibles, ce qui créerait un avantage déloyal par rapport aux autres acteurs du marché.

* Prosa est actuellement détenue par un consortium de banques mexicaines, dont Banorte, HSBC, Santander et Scotiabank.

* Cette décision marque la première démonstration de force de la CNA depuis que le Congrès mexicain a supprimé l'ancienne autorité de régulation autonome, la Cofece, à la fin de l'année 2024.

* Les observateurs attendent maintenant la décision de la CNA sur un autre projet de fusion entre les deux principales compagnies aériennes mexicaines à bas prix.