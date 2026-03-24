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L'organisation à but non lucratif OpenAI nomme ses dirigeants et prévoit de dépenser 1 milliard de dollars cette année, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI procède à plusieurs recrutements clés pour diriger sa branche à but non lucratif et prévoit de dépenser 1 milliard de dollars dans divers investissements liés à l'IA cette année par l'intermédiaire de l'unité à but non lucratif, a rapporté Bloomberg News mardi.

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