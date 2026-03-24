L'organisation à but non lucratif OpenAI nomme ses dirigeants et prévoit de dépenser 1 milliard de dollars cette année, selon Bloomberg News

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OpenAI procède à plusieurs recrutements clés pour diriger sa branche à but non lucratif et prévoit de dépenser 1 milliard de dollars dans divers investissements liés à l'IA cette année par l'intermédiaire de l'unité à but non lucratif, a rapporté Bloomberg News mardi.