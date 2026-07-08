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L'Oregon va demander au tribunal de reporter de 60 jours l'accord de Paramount le temps d'examiner les dossiers
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 03:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Paramount a indiqué à l'État qu'elle ne conclurait pas l'accord avant le 16 juillet

* L'Oregon souhaite obtenir les documents relatifs aux activités de lobbying de Paramount

* La Californie et New York enquêtent également sur cette transaction

(Mise à jour des paragraphes 1 à 3 avec la déclaration de l'Oregon) par Jody Godoy

Le procureur général de l'Oregon va demander à un tribunal de suspendre pendant 60 jours l'offre de Paramount PSKY.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, visant à acquérir Warner Bros WBD.O , affirmant mardi que la société avait dissimulé des documents relatifs à ses activités de lobbying.

Alors que Paramount a indiqué à l’État qu’elle ne conclurait pas l’opération avant le 16 juillet, le procureur général Dan Rayfield a déclaré qu’il demanderait à un tribunal du comté de Multnomah d’ordonner à la société de remettre ces documents et de reporter l’opération afin que l’État puisse les examiner.

« Nous ne laisserons pas Paramount Skydance jouer la carte de la dissimulation pour pouvoir mener à bien à la hâte cette fusion colossale », a déclaré Rayfield dans un communiqué. « Les habitants de l’Oregon ont un intérêt réel dans cette opération – pour notre industrie cinématographique, pour notre économie, et pour les choix dont ils disposeront en tant que consommateurs. »

Un porte-parole de Paramount a déclaré que les informations demandées par l’Oregon « n’ont aucun rapport avec la conformité de cette transaction aux lois sur la concurrence de l’Oregon et ne constituent pas un motif légitime pour retarder une transaction manifestement légale et favorable à la concurrence ».

La société a fourni à l’État les documents relatifs à la fusion, a ajouté le porte-parole.

L’Oregon cherche à obtenir des documents concernant le « Project Warrior », nom de code interne utilisé par Paramount pour désigner ses démarches visant à obtenir l’autorisation des autorités de régulation. L’État demande également des documents relatifs aux efforts déployés par la société pour faire pression sur l’administration Trump afin d’obtenir son soutien à la fusion.

Le père de David Ellison, directeur général de Paramount, le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, a noué des liens avec le président Donald Trump, et l’entreprise a embauché d’anciens responsables de l’administration Trump.

L’Oregon cherche également à savoir si Paramount a joué un rôle quelconque dans la déclaration du ministère américain de la Justice annonçant qu’il avait donné son feu vert à l’opération .

Alors que l’Oregon « accorderait normalement un poids significatif » à la décision du ministère de la Justice, l’État prévoit de citer un article du Wall Street Journal selon lequel des responsables auraient passé outre l’avis des juristes de carrière du ministère de la Justice, qui penchaient en faveur d’une recommandation visant à contester l’opération, d’après des documents devant être déposés au tribunal et examinés par Reuters.

Le ministère de la Justice a publié le mois dernier un long communiqué indiquant qu’il estimait que cette opération « renforcerait la concurrence au sein de l’écosystème des médias et du divertissement, au bénéfice des consommateurs et des travailleurs américains ».

L’entreprise a déclaré que cette opération permettrait de créer un concurrent plus solide face à Netflix NFLX.O et Disney DIS.N sur le marché du streaming, et qu’elle profiterait aux créateurs et aux consommateurs.

La Californie, New York et d’autres États américains se préparent à intenter une action en justice afin de bloquer l’opération, ont indiqué le mois dernier à Reuters des sources proches du dossier. Ces États ont le pouvoir de faire appliquer les lois contre les fusions qui, selon eux, réduiraient illégalement la concurrence.

Les opposants à cette opération, parmi lesquels figurent certains acteurs, scénaristes et professionnels des médias, craignent qu’elle ne nuise à l’emploi .

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