Nucléaire civil : l'Australie s'accorde avec l'Inde pour lui fournir de l'uranium

Le Premier ministre autralien Anthony Albanese (D) avec son homologue indien Narendra Modi (G) à Melbourne le 9 juillet 2026 ( AFP / WILLIAM WEST )

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'Australie afin qu'elle fournisse de l'uranium à son pays, le plus peuplé de la planète, qui souhaite développer son nucléaire civil.

"Nous avons signé un accord important aujourd'hui sur l'énergie nucléaire", s'est félicité M. Modi, en visite en Australie, après un entretien avec son homologue Anthony Albanese. "Cela va ouvrir la voie à des approvisionnements en uranium de l'Australie vers l'Inde pour donner un nouvel élan à nos objectifs en matière d'énergie propre", a déclaré le chef du gouvernement indien.

D'après un communiqué commun, l'entente entre les deux pays permet des exportations d'uranium sur le long terme à des fins "exclusivement pacifiques".

"Cette disposition facilite les exportations d'uranium australien vers l'Inde afin de l'aider à accroître la part des capacités énergétiques issues de sources non fossiles", a déclaré le chef du gouvernement australien à des journalistes après leur entretien.

Le Premier ministre indien Narendra Modi (G) et le Premier ministre australien Anthony Albanese (D) à Melbourne le 9 juillet 2026 ( AFP / MARTIN KEEP )

L'Australie détient 28% de l'uranium de la planète, d'après l'Association nucléaire mondiale, tandis que l'Inde (1,4 milliard d'habitants) cherche à augmenter considérablement sa capacité de production d'énergie nucléaire.

Malgré la signature d'un accord bilatéral sur l'énergie atomique en 2015 pour ouvrir la voie à des exportations d'uranium, des barrières juridiques subsistaient. A tel point que son commerce est aujourd'hui quasi inexistant entre les deux parties.

Des membres de la diaspora indienne se rassemblent avant la réception du Premier ministre Narendra Modi dans un stade à Melbourne, le 9 juillet 2026 ( AFP / WILLIAM WEST )

Les liens entre Canberra et New Delhi se sont renforcés ces dernières années, mus par un désir commun de contenir les ambitions chinoises en Asie-Pacifique et de développer des partenariats commerciaux en dehors de la Chine.

Dans la soirée à Melbourne, grande ville du sud-est de l'Australie, M. Modi a été accueilli comme une star par près de 30.000 membres enthousiastes de la communauté australo-indienne, qui ont rempli un stade pour l'événement baptisé "Melbourne rencontre Modi".

Les Premiers ministres indien Narendra Modi et australien Anthony Albanese se donnent une accolade à Melbourne, en Australie, le 9 juillet 2026 ( AFP / WILLIAM WEST )

Le Premier ministre australien et son "très cher ami" Modi se sont étreints et ont levé leurs mains jointes avant de s'adresser à la foule.

"Les Australiens de tous horizons ont été enrichis par le fait que vous avez apporté votre culture ici et l'avez ajoutée à notre creuset multiculturel. Nous sommes une meilleure nation parce que vous en faites partie", leur a déclaré M. Albanese.

Quant à Narendra Modi, il a assuré: "Une nouvelle phase du partenariat entre l'Inde et l'Australie est sur le point de commencer."

Lors de leurs entretiens, MM. Modi et Albanese sont convenus de renforcer la coopération en matière de défense et de consolider les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques.

D'après les statistiques de 2025, le plus grand groupe de résidents australiens nés à l'étranger vient d'Inde. "En 2014, la diaspora indienne en Australie était relativement petite", a relevé Teesta Prakash de l'Institut Australie Inde. "Mais en 2026, c'est désormais la plus grande communauté diasporique en Australie. Elle a dépassé celle des Britanniques, ce qui constitue un énorme changement démographique", a-t-elle souligné à l'AFP.

Manifestation anti-immigration indienne à Melbourne en Australie le 9 juillet 2026 ( AFP / WILLIAM WEST )

La visite de M. Modi a aussi suscité des critiques: l'Alliance australienne contre l'islamophobie a manifesté devant le stade pour dénoncer la situation des minorité en Inde où sévit le nationalisme hindou, tandis que des militants anti-immigration ont donné de la voix.

Après l'Australie, le Premier ministre indien poursuivra son déplacement, cette fois-ci en Nouvelle-Zélande.