L'Oregon retire sa requête visant à reporter l'accord entre Paramount et Warner Bros

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Le bureau du procureur général de l’Oregon a annoncé vendredi avoir retiré sa requête judiciaire visant à retarder le projet d’acquisition de Warner Bros WBD.O par Paramount PSKY.O , d’un montant de 110 milliards de dollars.

« Paramount a clairement fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de se conformer à la demande d’enquête et qu’elle s’estimait au-dessus des lois. Nous n’allons pas les laisser gaspiller les ressources des habitants de l’Oregon dans ces manœuvres », a déclaré le ministère de la Justice de l’Oregon dans un communiqué adressé à Reuters.

« Nous avons retiré la requête afin d’examiner les prochaines étapes », ajoute le communiqué.

Le bureau du procureur général de l’Oregon, Dan Rayfield, avait demandé en début de semaine à un tribunal du comté de Multnomah d’ordonner à la société de remettre des documents et de reporter la transaction de 60 jours afin que l’État puisse les examiner. Il avait également indiqué que Paramount avait accepté de ne pas conclure la transaction avant le 22 juillet, le temps que l’État procède à son examen.

L’Oregon cherche à obtenir des documents concernant le « Project Warrior », nom de code interne utilisé par Paramount pour désigner ses démarches visant à obtenir les autorisations réglementaires. L’État demande également des documents relatifs aux efforts déployés par l’entreprise pour faire pression sur l’administration Trump afin d’obtenir son soutien à la fusion.

« Nous nous réjouissons que le procureur général de l’Oregon ait retiré sa requête visant à retarder cette opération », a déclaré un porte-parole de Paramount dans un communiqué adressé à Reuters, qualifiant la fusion de « légale » et de « favorable à la concurrence ».

Cette opération, qui réunirait deux des quatre grands studios hollywoodiens, a suscité des critiques de la part d’acteurs, de scénaristes et d’autres acteurs du milieu qui craignent des suppressions d’emplois. Elle fait également l’objet d’un examen minutieux de la part d’autres États américains, qui pourraient intenter une action en justice dès la semaine prochaine pour bloquer l’acquisition pour des raisons de concurrence, a rapporté Reuters.