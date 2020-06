Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal voit une forte reprise des achats de cosmétiques en post-confinement Reuters • 25/06/2020 à 14:00









par Sarah White PARIS, 25 juin (Reuters) - Les achats de cosmétiques sont repartis en forte hausse, en particulier en Chine, la levée progressive du confinement dans plusieurs pays ayant permis la réouverture des salons de coiffure et des boutiques, a déclaré le PDG de L'Oréal OREP.PA , Jean-Paul Agon, dans une interview à Reuters. Le groupe français, dont la gamme va du maquillage Maybelline aux soins Lancôme, avait déjà constaté un rebond de la consommation chinoise en avril, avec l'allègement des restrictions mises en place pour ralentir la propagation de l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Le même phénomène de reprise de la consommation est également observé dans d'autres pays, par exemple en Europe avec l'assouplissement des mesures de confinement depuis plusieurs semaines. "Nous avons constaté que nos activités en Chine ont renoué avec une très forte croissance au cours des dix dernières semaines", a déclaré Jean-Paul Agon à Reuters. "Nous observons la même chose dans d'autres pays, quand le confinement est levé et que les magasins rouvrent, les consommateurs reviennent." (Version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.07%