L'Oréal vers un retour à sa croissance historique, selon Bernstein

Bernstein a renouvelé son opinion "performance en ligne avec le marché" sur L'Oréal ce mercredi, avec un objectif de cours maintenu à 405 euros, tout en reconnaissant que l'inflexion observée au niveau de l'activité au 1er semestre pourrait annoncer un retour vers le profil de croissance historique du groupe de cosmétiques.

S'il constate que le cours de l'action n'a quasiment pas bougé au cours des douze derniers mois, l'intermédiaire financier note que les fondamentaux traduisent, eux, une tout autre réalité.

Après une période marquée par un ralentissement de la croissance sur la période 2024/2025, la croissance organique s'est réaccélérée l'an dernier, à tel point que le numéro 1 mondial de la beauté a réussi à renouer avec la dynamique qui lui valait historiquement une prime de valorisation constante, fait-il remarquer.

Avec un consensus qui anticipe désormais une croissance organique de 6% sur les deux prochaines années, l'entreprise semble bien plus proche de ses plus hauts niveaux historiques que ne le laisse penser sa récente sous-performance, ajoute-t-il.

Un point d'inflexion confirmé

Pour Bernstein, le 1er semestre a marqué un véritable point d'inflexion avec une croissance organique qui s'est nettement accélérée, un élément de nature à renforcer significativement la confiance du marché dans les perspectives de croissance du groupe, levant ainsi les craintes des plus pessimistes quant à une stagnation prolongée du marché de la beauté.

Après plusieurs trimestres durant lesquels les investisseurs se sont demandé si L'Oréal pouvait retrouver son profil de croissance historique, les six premiers mois de l'année ont apporté une réponse claire à ces interrogations, conclut le bureau d'études.

"La question n'est plus de savoir si la reprise de la croissance est amorcée, mais plutôt d'évaluer sa pérennité", écrit-il.