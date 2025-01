L'Oréal: un nouveau dispositif de beauté personnalisée information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'Oréal a annoncé lundi le lancement d'un appareil compact devant permettre de réaliser une analyse personnalisée de la peau afin de séduire des consommateurs en quête de produits toujours plus efficaces.



Le dispositif 'L'Oréal Cell BioPrint', dévoilé à l'occasion du salon CES de l'électronique grand public de Las Vegas, intègre une technologie de 'laboratoire sur puce' développée par la start-up sud-coréenne NanoEnTek.



Il consiste à appliquer un patch adhésif sur la joue, puis à le placer dans une solution tampon, ensuite chargée dans la cartouche de la machine pour analyse.



D'après L'Oréal, ce système permet de réaliser en seulement cinq minutes une analyse personnalisée de sa peau grâce à la protéomique avancée, c'est-à-dire à l'étude de la composition des protéines dans le corps humain et de leur impact sur le vieillissement.



L'Oréal Cell BioPrint devrait être lancé avec une marque du groupe de cosmétiques en Asie courant 2025.





