L'Oréal : tente de refranchir le zénith annuel des 395E information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - L'Oréal fait le grand écart en intraday entre 363E et 390E: le titre renoue avec ses records de la mi-mai.

En cas de franchissement des 395E, le titre pourrait s'en aller re-tester son zénith des 412E du 30 septembre... le plus haut historique restant à bonne distance : 456E le 18 juin 2024.





Valeurs associées L'OREAL 388,5500 EUR Euronext Paris +4,00%