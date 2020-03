Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal suspend ses prévisions 2020 Reuters • 30/03/2020 à 19:10









L'ORÉAL SUSPEND SES PRÉVISIONS 2020 PARIS (Reuters) - L'Oréal a annoncé lundi la suspension de ses prévisions pour 2020 en raison de l'épidémie due au coronavirus et s'attend à une baisse de 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. "L'absence de visibilité sur le calendrier de sortie de cette crise sanitaire nous conduit à suspendre notre guidance. Le groupe apportera plus d'informations lors de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, le 16 avril 2020, et précise que ce chiffre d'affaires devrait évoluer autour de -5 % par rapport à l'année dernière", écrit-il dans un communiqué. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

