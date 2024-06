L'Oréal, ses parfums le valent bien !

(Crédits photo : Flickr - L. Grassin )

L'industrie des fragrances surprend, depuis la fin de la pandémie, par la vigueur de sa croissance, de l'Europe aux Etats-Unis, et même en Chine désormais, où les jeunes générations se parfument. L'occasion de faire le point sur cette activité pour L'Oréal qui a repris à Coty le rang de numéro un mondial du parfum de luxe en 2020, en rachetant les fragrances Mugler et Azzaro à Clarins.

Le groupe pilote quatorze marques, détenues en propre – comme l'historique Lancôme (créée en 1935 par un parfumeur et acquise en 1967 par L'Oréal) et la dernière arrivée, l'australienne Aesop – ou exploitées sous licence de longue durée: Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Ralph Lauren, Valentino, etc. Ces lignes associent parfums et cosmétiques. Les premiers ont réalisé un chiffre d'affaires frôlant 5,2 milliards d'euros en 2023, en croissance de 13,7% en publié et de 16,9% à devises et périmètre constants. En deux ans, 1,6 milliard d'euros de facturations supplémentaires ont été enregistrés. Le parfum ressort comme la catégorie la plus dynamique chez L'Oréal, tout en n'assurant que 13,5% de ses ventes en 2023, contre près de 40% pour les soins de la peau, 23% pour les produits capillaires et 20% pour le maquillage.

Une production française

Selon le groupe, Yves Saint Laurent était «la troisième marque mondiale de parfums en 2023» et il a placé quatre jus dans le top dix des féminins les plus vendus dans le monde en 2022: La Vie Est Belle (Lancôme), Sì (Armani), Black Opium et Libre (Yves Saint Laurent). Ils étaient trois au palmarès des masculins: Acqua Di Giò (Armani), Polo (Ralph Lauren) et Y (Yves Saint Laurent). «100% des parfums L'Oréal sont fabriqués en France», souligne encore l'entreprise. Elle «réunit son savoir-faire industriel à la Manufacture du parfum, qui comprend deux sites spécialisés: Aulnay-sous-Bois [Seine-Saint-Denis] et Gauchy [Aisne]».

Enfin, L'Oréal met en avant son programme d'approvisionnement d'une trentaine d'ingrédients naturels, traçables et exclusifs, «tous issus de filières engagées dans le développement durable». Fin 2023, associé à Cosmo International Fragrances, le groupe a annoncé la création d'un procédé d'extraction captant directement dans l'air la senteur originelle d'une plante (fleur ou même fruit), sans solvants, ni eau, ni chauffage.

