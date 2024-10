Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oreal : retombe sous 380E, objectif 371E ? information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - L'Oreal retombe sous 380E, en direction du petit support des 377E du 13 août et pourrait s'en aller combler le 'gap' des 371E du 23 septembre, puis le plancher des 365E du 12 au 18/09





Valeurs associées L'OREAL 377,00 EUR Euronext Paris -3,72%