L'Oréal recule, Jefferies passe à 'sous-performance'
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 11:13
L'action L'Oréal signe mardi matin la plus forte baisse du CAC 40 à la Bourse de Paris, pénalisée par une note de Jefferies, qui a abaissé sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'sous-performance' en invoquant un niveau de valorisation trop riche.
A 10h50, le titre chute de 1,9% alors qu'au même moment, l'indice CAC est virtuellement inchangé.
Dans une note, Jefferies souligne que le marché valorise le géant des cosmétiques chèrement à environ 30 fois les bénéfices attendus l'an prochain, un niveau auquel les investisseurs sont en droit d'attendre une croissance organique de plus de 5% par an et une amélioration de la rentabilité via un accroissement des marges.
Un tel scénario, tempère toutefois le broker, semble aujourd'hui bien peu probable au moment où le secteur de la beauté est en train de revenir à une trajectoire de croissance 'normale', située autour de 4% par an, suite au boom exceptionnel provoqué par l'explosion du marché chinois.
Certes, L'Oréal continue de remporter des parts de marché, reconnaît le courtier, mais à un rythme moins marqué qu'auparavant, précise-t-il, ce qui signifie selon lui que le titre pourrait perdre de son attrait et être dévalorisé en Bourse.
Son objectif de cours est ainsi ramené de 371 à 340 euros.
Valeurs associées
|381,0500 EUR
|Euronext Paris
|-1,94%
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) Après le rebond de ces dernières séances, le titre BAE Systems plc revient au contact de la zone de résistance des 1982 GBX. Cette zone de cours pourrait susciter de nouveaux dégagements et renvoyer le titre sur les 1800 GBX, première zone de soutien ... Lire la suite
-
La société d'investissement Wendel a annoncé mardi la cession de 23,3 millions d'actions du groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas , portant sa participation à 21,4% du capital, contre 26,5% auparavant. Le montant total de la cession s'élève ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
Les tensions politiques et économiques en France sont susceptibles de créer une forte volatilité sur certaines grandes valeurs cotées en Bourse. Des actions comme Vinci, Engie et Air France-KLM risquent fort de se retrouver au cœur de l'attention des traders, chacune ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer