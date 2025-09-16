 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 900,63
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Oréal recule, Jefferies passe à 'sous-performance'
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 11:13






L'action L'Oréal signe mardi matin la plus forte baisse du CAC 40 à la Bourse de Paris, pénalisée par une note de Jefferies, qui a abaissé sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'sous-performance' en invoquant un niveau de valorisation trop riche.

A 10h50, le titre chute de 1,9% alors qu'au même moment, l'indice CAC est virtuellement inchangé.

Dans une note, Jefferies souligne que le marché valorise le géant des cosmétiques chèrement à environ 30 fois les bénéfices attendus l'an prochain, un niveau auquel les investisseurs sont en droit d'attendre une croissance organique de plus de 5% par an et une amélioration de la rentabilité via un accroissement des marges.

Un tel scénario, tempère toutefois le broker, semble aujourd'hui bien peu probable au moment où le secteur de la beauté est en train de revenir à une trajectoire de croissance 'normale', située autour de 4% par an, suite au boom exceptionnel provoqué par l'explosion du marché chinois.

Certes, L'Oréal continue de remporter des parts de marché, reconnaît le courtier, mais à un rythme moins marqué qu'auparavant, précise-t-il, ce qui signifie selon lui que le titre pourrait perdre de son attrait et être dévalorisé en Bourse.

Son objectif de cours est ainsi ramené de 371 à 340 euros.






Valeurs associées

L'OREAL
381,0500 EUR Euronext Paris -1,94%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 11:25

    EN SUREFFECTIF PERMANENT

    CF L'INTERVIEW MINABLE DU DRH DANS LE FIGARO

Signaler le commentaire

