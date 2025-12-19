Des employés du musée du Louvre en grève devant la pyramide de verre

Le musée du Louvre va rouvrir complètement, le personnel de l'établissement ‍parisien ayant décidé d'une "pause" dans leur mouvement de grève visant à dénoncer des conditions de travail dégradées, a annoncé ‌vendredi l'organisation syndicale CFDT-Culture.

"Réunis en assemblée générale ce jour, les agentes et agents du musée du Louvre ​ont décidé à l'unanimité de faire une pause ⁠dans la mobilisation afin de permettre la réouverture du musée et l'accueil du public", écrit ⁠le syndicat dans ‍un communiqué.

La CFDT-Culture juge toutefois que les ⁠avancées après cinq réunions avec les services du ministère de la Culture restent insuffisantes, notamment en matière d'emplois ​et de rémunérations.

Elle ajoute qu'un nouveau rendez-vous est fixé au 5 janvier pour maintenir la mobilisation si les réponses ⁠attendues ne sont pas au rendez-vous.

La SNMD-CGT ​Culture, la CFDT Culture et SUD Culture avaient ​déclenché leur ​mouvement de grève lundi, provoquant la fermeture du musée avant ​une ouverture partielle mercredi. ⁠Les organisations syndicales estimaient alors que le personnel du Louvre n'était pas en mesure de remplir ses "missions de service public", déplorant les défaillances techniques et la vétusté du ‌musée.

Selon CFDT-Culture, elles disent vendredi regretter le silence de la présidente du musée, qui n'a ni reçu les personnels ni adressé de message durant toute la mobilisation.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Noémie Olive, édité ‌par Kate Entringer)