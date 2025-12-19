 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Grève levée au musée du Louvre selon la CFDT-Culture
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 11:32

Des employés du musée du Louvre en grève devant la pyramide de verre

Des employés du musée du Louvre en grève devant la pyramide de verre

Le musée du Louvre va rouvrir complètement, le personnel de l'établissement ‍parisien ayant décidé d'une "pause" dans leur mouvement de grève visant à dénoncer des conditions de travail dégradées, a annoncé ‌vendredi l'organisation syndicale CFDT-Culture.

"Réunis en assemblée générale ce jour, les agentes et agents du musée du Louvre ​ont décidé à l'unanimité de faire une pause ⁠dans la mobilisation afin de permettre la réouverture du musée et l'accueil du public", écrit ⁠le syndicat dans ‍un communiqué.

La CFDT-Culture juge toutefois que les ⁠avancées après cinq réunions avec les services du ministère de la Culture restent insuffisantes, notamment en matière d'emplois ​et de rémunérations.

Elle ajoute qu'un nouveau rendez-vous est fixé au 5 janvier pour maintenir la mobilisation si les réponses ⁠attendues ne sont pas au rendez-vous.

La SNMD-CGT ​Culture, la CFDT Culture et SUD Culture avaient ​déclenché leur ​mouvement de grève lundi, provoquant la fermeture du musée avant ​une ouverture partielle mercredi. ⁠Les organisations syndicales estimaient alors que le personnel du Louvre n'était pas en mesure de remplir ses "missions de service public", déplorant les défaillances techniques et la vétusté du ‌musée.

Selon CFDT-Culture, elles disent vendredi regretter le silence de la présidente du musée, qui n'a ni reçu les personnels ni adressé de message durant toute la mobilisation.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Noémie Olive, édité ‌par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:43

    La présidente du musée , pistonnée , devrait etre virée , elle a assez prouvé qu'elle est incapable .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank