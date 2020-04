Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal-Recul de 4,8% du CA au T1, reprise amorcée en Chine Reuters • 16/04/2020 à 18:13









16 avril (Reuters) - L'Oréal OREP.PA a annoncé jeudi dans un communiqué que : * L'ORÉAL - CA DU T1 EUR 7,22 MDS, EN BAISSE DE - 4,8 % À DONNÉES COMPARABLES * REDÉMARRAGE DE L'ACTIVITÉ EN CHINE, + 6,4 % SUR LE TRIMESTRE * AU T1 LE E-COMMERCE PROGRESSE DE + 52,6 %, ET REPRÉSENTE MAINTENANT PRESQUE 20 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES - PDG * L'ORÉAL ABORDE CETTE PÉRIODE AVEC UN BILAN ROBUSTE, UN NIVEAU ÉLEVÉ DE FONDS PROPRES ET UNE TRÉSORERIE NETTE POSITIVE - PDG * EN FRANCE, L'ORÉAL NE RECOURRA PAS AU CHÔMAGE PARTIEL JUSQU'À FIN JUIN MALGRÉ L'ARRÊT PARTIEL OU TOTAL D'ACTIVITÉ DE PLUSIEURS CATÉGORIES DE PERSONNEL DANS DE NOMBREUX DOMAINES * POUR LES FOURNISSEURS LES PLUS EXPOSÉS, L'ORÉAL A RACCOURCI LES DÉLAIS DE PAIEMENT * EN FRANCE, LE GROUPE S'EST ENGAGÉ À NE PROCÉDER À AUCUN REPORT DE CHARGES SOCIALES OU FISCALES (COTISATIONS, IMPÔTS ETC.) DURANT CETTE PÉRIODE (Bureau de Gdansk)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.57%