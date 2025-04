L'Oréal : rebondit vers 354E, rendez-vous important à 367E information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:44









(CercleFinance.com) - L'Oréal progresse depuis 3 mois le long d'un support légèrement ascendant qui gravitait vers 341E le 31 mars (le titre avait perdu 6% au cours du mois) et rebondit vers 354E.

le titre pourrait affronter bientôt une forte résistance qui gravite vers 367E et qui a été testé les 28 janvier et 14 mars.





Valeurs associées L'OREAL 351,1000 EUR Euronext Paris +2,41%