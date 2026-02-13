L'Oréal privilégie un accès rapide à la licence de produits de beauté Gucci, alors que Kering et Coty travaillent à un accord, selon le directeur général de L'Oréal

L'Oréal OREP.PA serait heureux d'avoir accès à la licence de produits de beauté de Gucci avant 2028, a déclaré vendredi le directeur général Nicolas Hieronimus, ajoutant que la question était en cours de discussion entre le propriétaire de Gucci, Kering PRTP.PA , et l'actuel détenteur de la licence, Coty.

La licence de produits de beauté pour la marque Gucci a été la pièce décisive dans l'accord conclu l'année dernière entre le propriétaire très endetté de la marque, Kering, et le géant des cosmétiques L'Oréal, selon des sources familières avec la transaction.

"Nous serons heureux de récupérer la marque plus tôt", a déclaré Hieronimus aux analystes lors d'une conférence, lorsqu'il a été interrogé sur la licence.

Gucci est l'une des marques de luxe les plus connues au monde, mais ses activités dans le domaine de la beauté sont considérées comme sous-développées par les analystes.

Pour l'instant, la licence est encore entre les mains de la petite société de cosmétiques Coty Inc. jusqu'en 2028.

"C'est une question qui fait l'objet de discussions entre Kering et Coty", a déclaré M. Hieronimus.

Kering et Coty se sont tous deux refusés à tout commentaire.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats au début du mois, Markus Strobel, le nouveau directeur général de Coty, a déclaré: "Nous sommes toujours ouverts aux transactions qui créent de la valeur pour nous, qui créent de la valeur pour nos actionnaires."

Une source au fait du dossier avait déclaré à Reuters que Kering avait proposé de racheter Coty avant de conclure l'accord avec L'Oréal, mais que Coty avait refusé. La filiale suisse du groupe américain, HFC Prestige International Operations Switzerland, a intenté un procès au Royaume-Uni l'année dernière contre Gucci.

Depuis lors, M. Strobel a succédé à Sue Nabi, l'ancienne directrice générale de Coty .

En octobre, Kering a vendu sa division beauté , constituée autour du fabricant de parfums Creed, à L'Oréal pour 4 milliards d'euros (4,75 milliards de dollars).

"La réalité est que Kering possède un actif appelé Creed qu'il a surpayé. L'Oréal n'en voulait pas, ce qui fait partie de la dot de la mariée", a déclaré une source industrielle au moment de la transaction.

"Le seul intérêt de L'Oréal était la licence Gucci."

(1 dollar = 0,8427 euro)