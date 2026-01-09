 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Oréal, plus forte hausse du CAC 40 et du SRD à la mi-séance du vendredi 9 janvier 2026 -
information fournie par AOF 09/01/2026 à 12:11

(AOF) - L'Oréal (+4,84% à 380,45 euros)

L'Oréal se distingue largement à la faveur d'un changement de recommandation d'UBS. La banque suisse a relevé son avis de Neutre à Acheter sur le numéro un mondial des cosmétiques, tout en rehaussant son objectif de cours de 367 à 430 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse d'environ 18,50%. Les analystes précisent en outre, que ce nouvel objectif de cours implique un rendement total pour l'actionnaire de 20%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur L'Oréal

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opérationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers (34,76%) et Nestlé (20,14%) devant les salariés (2%), Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, révision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions (acquisitions du coréen DrG, de Color Wow et de Medik8) et les partenariats (Galderma, n°1 mondial de la dermatologie et la maison de couture Jacquemus avec prises de participation de 10 % chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024 et 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53% d’eau recyclée et 37% des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieurs à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres, les 3 Mds€ tirés de la réduction, en février, de la participation, ramenée en février de 8,7 % à 7,2 %, dans Sanofi permettant de financer aux ¾ l’acquisition de la branche fragances de Kering.

Défis

- Intégration, à partir de la fin du 1er semestre 2026, des activités parfums et produits de beauté de Kering : Maison Creed et licences des autres Maisons (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci) et définition d’une stratégie pour la co-entreprise spécialisée dans la longévité et le bien-être dans le domaine du luxe ;

- Intérêt pour le groupe Armani, avec offre de prise de participation de 15 % ;

- Confirmation de la reprise des ventes observée au 3ème trimestre sur les 2 grands marchés, Chine et Etats-Unis ;

- Après une progression de 0,5 % au 3ème trimestre (4,2 % hors effet de change), 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane– et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

L'OREAL
382,5500 EUR Euronext Paris +5,41%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/01/2026 à 12:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank