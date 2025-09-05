 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 5 septembre 2025
information fournie par AOF 05/09/2025 à 12:16

(AOF) - L'Oréal (-1,52%, à 398,30 euros)

L'Oréal est victime de quelques prises de bénéfices après avoir progressé de 1,92% au cours des deux dernières séances. Depuis le début de l'année, l'action du numéro un mondial des cosmétiques s'est appréciée de 18,3%.

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opréationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers -34,76 %- et Nestlé - 20,14%, Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, évision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions et les partenariats, tel celui avec le n° 1 mondial de la dermatologie Galderma (prise de participation de 10%) ou avec la maison de couture Jacquemus (prise de participation de 10 % chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes : :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024,

- 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, partenariats avec et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66 % des ingrédients des formules biosourcés, 100 % des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53 % d’eau recyclée et 37 % des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieure à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres

Défis

- Evolution de la participation de 8,7% dans Sanofi, ramenée en février de 8,7% à 7,2%;

- Renforcement en Asie avec les acquisitions du coréen DrG et le lancement de Cell BioPrint, dispositif cutané d’analyse de la peau et attente d’acquisitions en Inde;

- Après une progression de 3,5 % des revenus du 1er trimestre, 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane– et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

L'OREAL
400,0500 EUR Euronext Paris -1,08%
