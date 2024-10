L'Oréal pénalisé au 3e trimestre par un marché chinois "plus difficile" qu'attendu

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le géant des cosmétiques L'Oréal a annoncé mardi un chiffre d'affaires en légère hausse de 2,8% au troisième trimestre à 10,28 milliards d'euros, pénalisé par un marché chinois "plus difficile" qu'attendu.

"On a eu des choses qui étaient prévues, comme la normalisation du marché de la beauté", par rapport à trois années de rebond post-Covid, a expliqué à l'AFP le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus.

Mais "ce qui était moins attendu ou en tout cas (...) plus mauvais qu'espéré, c'est la situation du marché chinois, qui non seulement ne s'est pas améliorée pendant l'été mais a plutôt tendance à être encore plus difficile", a-t-il ajouté.

Les ventes du troisième trimestre sont inférieures au chiffre du consensus des analystes de Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 10,52 milliards d'euros et 10,57 milliards d'euros.

De janvier à fin septembre, le chiffre d'affaires progresse de 6% à 32,4 milliards d'euros, ce qui fait dire à M. Hieronimus que L'Oréal "fait une croissance solide sur les neuf premiers mois, malgré les turbulences".

Les ventes au troisième trimestre en Asie du Nord reculent de 4,4% à 1,95 milliard d'euros.

En Chine continentale, "le marché de la beauté, déjà en déclin au deuxième trimestre, continue de se contracter en raison du faible niveau de confiance des consommateurs", selon le communiqué.

"Même sur les produits de luxe", le marché recule d'au moins 10%, a précisé à une journaliste de l'AFP M. Hieronimus. "Le gouvernement (chinois, NDLR) a annoncé ses différentes mesures de stimulus", mais "c'est trop tôt pour savoir si cela va booster la confiance des consommateurs et la consommation", a-t-il estimé.

En Amérique du Nord, les ventes progressent de 4,3% à 3,1 milliards d'euros dans un marché qui "comme le marché européen, se normalise", selon M. Hieronimus.

En Europe, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,2% à 3,4 milliards d'euros avec une croissance "à deux chiffres" dans toutes les catégories, "soin du cheveu et parfums en tête", selon le communiqué.

Par division, les ventes des produits grand public (Garnier, Maybelline, L'Oréal Paris) reculent de 0,6% à 3,7 milliards d'euros à cause de "l'effet Chine" et "d'un ralentissement du marché de masse, en particulier du maquillage aux Etats-Unis", selon le directeur général du groupe.

Le chiffre d'affaires de la division luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani) progresse, lui, de 8% à 3,77 milliards d'euros et celui des produits professionnels (Kerastase, Redken...) de 4,8% à 1,16 milliard d'euros.

Les ventes en beauté dermatologique (La Roche-Posay, CeraVe, Vichy,...) reculent de 1,6% à 1,6 milliard d'euros.