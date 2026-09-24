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L'Oréal lève 2 milliards d'euros sur le marché obligataire
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 07:47
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Le numéro un mondial des cosmétiques a procédé, avec succès, au placement d'une émission obligataire pour un montant nominal total de 2 milliards d'euros. Le produit net de cette opération sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

L'opération est répartie en trois tranches distinctes. Une première à 2 ans de 850 millions d'euros à taux variable (Euribor 3 mois 27 points de base par an), une deuxième à 3 ans de 500 millions d'euros à taux fixe de 3,75% par an et une troisième à 7 ans d'un montant de 650 millions d'euros à taux fixe de 4% par an.

Les titres émis devraient se voir attribuer les notations de crédit AA (perspective stable) par Standard & Poor's et Aa1 (perspective stable) par Moody's. Leur admission aux négociations sur le marché d'Euronext Paris est prévue lors de la date de règlement-livraison, fixée au 30 septembre 2026.

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