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L'Oréal: La situation de l'écosystème chinois est toujours difficile
information fournie par Reuters 22/10/2024 à 18:12

L'Oréal SA OREP.PA :

* CROISSANCE DANS TOUTES LES ZONES GÉOGRAPHIQUES, SAUF EN ASIE DU NORD, OÙ LES CONDITIONS DE MARCHÉ DE L’ÉCOSYSTÈME CHINOIS RESTENT DIFFICILES

* DANS UN CONTEXTE TOUJOURS MARQUÉ PAR LES INCERTITUDES ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES, NOUS RESTONS CONFIANTS POUR RÉALISER UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION

* LA SITUATION DE L’ÉCOSYSTÈME CHINOIS EST TOUJOURS PLUS DIFFICILE, MAIS NOUS CROYONS EN L'AVENIR DE CE MARCHÉ ET ESPÉRONS QUE LE STIMULUS DU GOUVERNEMENT CONTRIBUERA À AMÉLIORER LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur OREP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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