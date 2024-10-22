L'Oréal: La situation de l'écosystème chinois est toujours difficile

L'Oréal SA OREP.PA :
* CROISSANCE DANS TOUTES LES ZONES GÉOGRAPHIQUES, SAUF EN ASIE DU NORD, OÙ LES CONDITIONS DE MARCHÉ DE L’ÉCOSYSTÈME CHINOIS RESTENT DIFFICILES
* DANS UN CONTEXTE TOUJOURS MARQUÉ PAR LES INCERTITUDES ÉCONOMIQUES ET GÉOPOLITIQUES, NOUS RESTONS CONFIANTS POUR RÉALISER UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
* LA SITUATION DE L’ÉCOSYSTÈME CHINOIS EST TOUJOURS PLUS DIFFICILE, MAIS NOUS CROYONS EN L'AVENIR DE CE MARCHÉ ET ESPÉRONS QUE LE STIMULUS DU GOUVERNEMENT CONTRIBUERA À AMÉLIORER LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS
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(Rédaction de Gdansk)
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