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L'Oréal-Hausse de 6,3% des ventes au T2, dépasse les attentes
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 19:05
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(Actualisé avec plus d'éléments)

L'Oréal OREP.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes, porté par une forte demande pour ses nouveaux produits capillaires et ses mascaras.

Le géant français des cosmétiques a enregistré 11,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en hausse de 6,3% à données comparables ajustée, après ajustement pour la mise en place progressive de son nouveau système informatique.

Ce chiffre est supérieur aux prévisions de croissance de 5,7% établies par le consensus des analystes fourni par Visible Alpha.

Si la croissance a ralenti par rapport aux 6,7% enregistrés au premier trimestre, en raison de comparaisons plus difficiles, le chiffre d’affaires de la plus grande division de l'entreprise, qui regroupe les produits grand public, a progressé plus que prévu, soutenu en Europe par la croissance des produits capillaires et par une "surperformance remarquable" en ligne.

En avril, le directeur général Nicolas Hieronimus avait évoqué "l'effet rouge à lèvres", c’est-à-dire le fait d’acheter des cosmétiques pour se sentir mieux en période de stress.

En outre, les ventes de L'Oréal en Europe, sa plus importante région et où la crise du coût de la vie se fait cruellement sentir, ont progressé de 6,7% à périmètre et taux directeur constants, tandis que les ventes en Amérique du Nord, sa deuxième plus grande région, ont augmenté de 5,9%.

Au sein de la division luxe de L'Oréal, qui représente un tiers de son chiffre d'affaires, la croissance a toutefois été inférieure aux prévisions, s'établissant à 4,7%, malgré une hausse à deux chiffres en Chine.

(Rédigé par Dominique Patton ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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