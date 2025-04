L'Oréal: hausse de 4,4% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 18:18









(CercleFinance.com) - L'Oréal publie un chiffre d'affaires de 11,73 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de + 4,4 % à données publiées et de + 3,5 % à données comparables.



Le Groupe surperforme légèrement le marché mondial de la beauté et peut s'appuyer sur une croissance dans toutes les Divisions, avec en données publiées, +7,3% pour L'Oréal Luxe, +3,5% pour Beauté Dermatologique, +2,7% pour les Produits Professionnels et +2,5% pour les Produits Grand Public.



Par ailleurs, en dehors de l'Amérique du Nord (-1,4%), l'activité progresse dans toutes les zones géographiques avec +4,9% en Europe, +8,4% en Asie du Nord, +12,2% dans la zone Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, et +0,4% en Amérique Latine.



'Dans un environnement opérationnel particulièrement difficile et volatil, L'Oréal démarre l'année avec une croissance conforme à nos prévisions. Il y a eu de bonnes et de moins bonnes surprises : les États-Unis sont plus difficiles que prévu, tandis que la Chine est légèrement meilleure qu'anticipé. L'Europe est, une fois de plus, notre premier contributeur à la croissance et les marchés émergents restent dynamiques ', a commenté Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.



' Je suis confiant que nous continuerons de surperformer le marché mondial de la beauté et nous prévoyons une accélération progressive de la croissance ', a-t-il ajouté.







Valeurs associées L'OREAL 341,8500 EUR Euronext Paris +0,07%