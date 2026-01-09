 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Oréal grimpe, UBS relève à "acheter" et estime que "les étoiles s'alignent"
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 12:20

Un présentoir de produits L'Oréal dans un magasin de cosmétiques parisien. (Crédits: L. Grassin)

Un présentoir de produits L'Oréal dans un magasin de cosmétiques parisien. (Crédits: L. Grassin)

L'Oréal bondit à la Bourse de Paris vendredi, à la faveur d'un relèvement de recommandation par UBS, qui identifie une combinaison rare de facteurs bénéficiant au géant français des cosmétiques, tandis que JPMorgan l'a inscrit sur sa liste "Positive Catalyst Watch" à l'approche des résultats de février.

Dans une note publiée jeudi, UBS souligne que "les étoiles s'alignent" pour L'Oréal, le groupe étant porté par l'accélération du secteur et des gains de parts de marché, une valorisation jugée "attrayante" ainsi qu'un profil de risque amélioré.

Le courtier, qui relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre", anticipe désormais une croissance organique de 6,4% au quatrième trimestre 2025, contre un consensus à 6,1%, et de 5,8% en 2026.

"Nous nous attendons à ce que L'Oréal indique une nouvelle année de surperformance par rapport à l'industrie de la beauté et de progrès supplémentaires en matière de rentabilité", ajoute UBS.

En parallèle, JPMorgan a placé le groupe sur sa liste "Positive Catalyst Watch".

Selon le courtier, les commentaires optimistes sur l'amélioration aux États-Unis et la reprise progressive en Chine donnés en décembre lors d'une journée des investisseurs, ainsi que les données récentes, devraient rassurer sur l'accélération de la croissance organique sous-jacente des ventes.

"La dynamique du chiffre d'affaires à court terme devrait être rassurante, avec un bon point de sortie vers 2025 et une poursuite probable de la dynamique au premier trimestre, ce qui pourrait renforcer la confiance pour 2026", ajoute-t-il.

JPMorgan indique toutefois s'attendre à une croissance organique limitée à 4,4% en 2026, en dessous du consensus (+5%), en raison du ralentissement en Europe occidentale et d'une accélération séquentielle limitée en Chine.

Une "surprise positive" à court terme serait bien accueillie par le marché, souligne le courtier, mais une revalorisation durable du titre nécessiterait une surperformance plus marquée, ajoute-t-il cependant.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

L'OREAL
382,8500 EUR Euronext Paris +5,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank