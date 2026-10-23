L'Oréal grimpe, la croissance au T3 illustre la résilience des cosmétiques

Le logo du groupe cosmétique français L'Oréal à Paris

L'action L'Oréal était en nette hausse ‌vendredi en milieu de matinée, le géant français des cosmétiques ayant publié la ​veille une croissance des ventes trimestrielles supérieure aux attentes, soulignant sa résilience dans un contexte de ralentissement du reste du secteur du luxe.

Le fabricant des crèmes CeraVe et ​des parfums Prada a annoncé jeudi soir des ventes de 11,56 milliards d'euros pour la période de ​juillet à septembre, en hausse de 7,7% ⁠à données comparables ajustées et au-dessus des attentes des analystes compilées dans un ‌consensus Visible Alpha (+5,9%).

À la Bourse de Paris, vers 08h35 GMT, le titre décolle de 3,75% à 428,6 euros, soit son plus haut ​niveau depuis juin 2024, ‌et signant plus forte hausse d'un CAC 40 lui-même en ⁠recul de 0,48% au même moment,

"L'Oréal joue dans une autre catégorie", saluent les analystes de Barclays dans une note, ajoutant que la croissance affichée "renforce notre conviction que le ⁠groupe est en ‌mesure de générer une croissance plus élevée de manière durable et ⁠sur le long terme".

Le domaine de la beauté reste l’un des rares secteurs ‌à briller malgré un environnement économique difficile, les consommateurs continuant à ⁠s'offrir des produits de luxe abordables, une tendance récente surnommée "effet rouge ⁠à lèvres".

"Les résultats ‌semestriels de L’Oréal illustrent une évolution du marché de la beauté où les consommateurs ​restent prêts à dépenser davantage lorsqu’ils identifient ‌un bénéfice concret", explique dans une note Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés pour etoro.

"Réparer les ​cheveux, protéger la peau, atténuer les signes du vieillissement, réduire les imperfections ou répondre à un besoin dermatologique devient un puissant moteur d’achat, même lorsque ⁠le budget des ménages reste contraint."

Les analystes de Jefferies relèvent les fortes performances dans les régions Asie du Nord et Europe, avec une croissance de 7,8% en comparable pour la première, contre 3,8% attendus par le courtier, et de 8,9% pour la seconde, contre un consensus à 4,9%.

(Rédigé par Augustin Turpin et Clément Martinot, édité ​par Benoit Van Overstraeten)