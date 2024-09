Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal : 'gap' au-dessus de 371E, repasse les 382E information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Dopé par les annonce de plan de relance chinois (surtout ciblé sur l'immobilier et la bourse) L'Oréal ouvre un 'gap' au-dessus de 371E et repasse les 381E (ex-plancher du 20/10/2023) pour la 1ère fois depuis le 9 septembre.

La principale résistance court terme se dessine vers 391E, puis 398,5E (récent zénith du 29 août).







Valeurs associées L'OREAL 383,30 EUR Euronext Paris +4,21%