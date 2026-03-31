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L'Oréal finalise l'acquisition de Kering Beauté
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 18:23

Kering et L'Oréal ont annoncé la finalisation de leur partenariat stratégique dans la beauté selon les termes communiqués le 19 octobre 2025, après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence. L'accord entérine l'acquisition par L'Oréal de Kering Beauté, incluant la Maison Creed et la signature des licences de beauté et de fragrances de Maisons emblématiques de Kering. Il s'agit d'une signature de ces licences d'une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté des marques Bottega Veneta et Balenciaga.

Cette opération est réalisée pour un montant de 4 milliards d'euros, payé ce jour en numéraire. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

"Concernant la marque Gucci et tel que précédemment annoncé, les droits de conclure un accord de licence exclusif d'une durée de cinquante ans démarreront après l'expiration de la licence actuelle avec Coty, dans le respect des obligations du groupe Kering au titre de leur accord de licence existant", a souligné L'Oréal dans un communiqué.

En outre, Kering et L'Oréal continuent d'explorer les opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité au travers d'une co-entreprise.

"Notre alliance stratégique avec L'Oréal marque une avancée déterminante pour Kering. En nous appuyant sur l'expertise de L'Oréal dans l'univers de la beauté, nous ouvrons une nouvelle phase d'accélération pour le développement des fragrances et des cosmétiques de nos Maisons . Ce partenariat de long terme nous permettra de réaliser leur plein potentiel dans cette catégorie et de nourrir leur développement, en s'appuyant sur la créativité, la désirabilité et l'excellence et en leur donnant accès aux plateformes de recherche et innovation", a déclaré Luca de Meo, directeur général de Kering.

Forts du succès de notre collaboration depuis près de vingt ans avec Yves Saint Laurent Beauté, cette nouvelle étape importante pour notre partenariat stratégique avec Kering nous permet de renforcer notre position de numéro un mondial de la beauté et de la beauté de luxe, et d'écrire ensemble le nouveau chapitre de marques emblématiques pour les cinquante prochaines années", a commenté, de son côté, Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal groupe.

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