L'Oréal finalise l'acquisition de Kering Beauté
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 18:23
Cette opération est réalisée pour un montant de 4 milliards d'euros, payé ce jour en numéraire. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.
"Concernant la marque Gucci et tel que précédemment annoncé, les droits de conclure un accord de licence exclusif d'une durée de cinquante ans démarreront après l'expiration de la licence actuelle avec Coty, dans le respect des obligations du groupe Kering au titre de leur accord de licence existant", a souligné L'Oréal dans un communiqué.
En outre, Kering et L'Oréal continuent d'explorer les opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité au travers d'une co-entreprise.
"Notre alliance stratégique avec L'Oréal marque une avancée déterminante pour Kering. En nous appuyant sur l'expertise de L'Oréal dans l'univers de la beauté, nous ouvrons une nouvelle phase d'accélération pour le développement des fragrances et des cosmétiques de nos Maisons . Ce partenariat de long terme nous permettra de réaliser leur plein potentiel dans cette catégorie et de nourrir leur développement, en s'appuyant sur la créativité, la désirabilité et l'excellence et en leur donnant accès aux plateformes de recherche et innovation", a déclaré Luca de Meo, directeur général de Kering.
Forts du succès de notre collaboration depuis près de vingt ans avec Yves Saint Laurent Beauté, cette nouvelle étape importante pour notre partenariat stratégique avec Kering nous permet de renforcer notre position de numéro un mondial de la beauté et de la beauté de luxe, et d'écrire ensemble le nouveau chapitre de marques emblématiques pour les cinquante prochaines années", a commenté, de son côté, Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal groupe.
Valeurs associées
|256,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,04%
A lire aussi
-
Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, mardi, au 32e jour après le déclenchement du conflit: . L'Iran a la volonté "de mettre fin" à la guerre mais veut des garanties Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré mardi que l'Iran ... Lire la suite
-
La tendance à la hausse du nombre de médecins en activité régulière se confirme en 2026, avec une nette hausse de 2% en un an au 1er janvier 2026, selon les chiffres de l'Observatoire de la démographie médicale publiés mardi par l'Ordre des médecins. Selon ces ... Lire la suite
-
L'autorité britannique de la concurrence va ouvrir une enquête sur les logiciels professionnels de Microsoft , dans le cadre de nouvelles mesures visant à lutter contre la position dominante des géants du secteur, a-t-elle annoncé mardi. Cette enquête visera à ... Lire la suite
-
Le rachat par L'Oréal de la division beauté de Kering - une opération à 4 milliards d'euros -, a été finalisé après le feu vert des autorités de la concurrence, ont annoncé mardi les deux groupes français dans des communiqués distincts. L'accord, annoncé en octobre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer