L'Oréal fait moins bien qu'attendu au 4ème trimestre malgré une croissance qui accélère
En données publiées, les ventes du numéro un mondial des cosmétiques ont progressé de 1,5% pour atteindre 11,25 milliards d'euros sur les trois derniers mois de l'année.
A données comparables, le groupe affiche une croissance organique de 6% sur le quatrième trimestre, ce qui marque une nette accélération par rapport aux 4% de croissance interne dégagés sur l'ensemble de l'exercice.
Dans un communiqué, la société explique avoir bénéficié de la forte reprise, dans le courant du second semestre, de ses deux plus grands marchés, les États-Unis et la Chine.
"Comme promis, la croissance organique du chiffre d'affaires a accéléré trimestre après trimestre, boostée par l'intensification de notre plan de lancements et soutenue par une amélioration progressive du marché de la beauté", s'est félicité son directeur général Nicolas Hieronimus, soulignant que L'Oréal avait une fois de plus surperformé son marché.
Mais le marché espérait mieux, puisque le consensus visait une croissance organique de 6,3% sur le 4ème trimestre.
Côté résultats, le résultat d'exploitation augmente de 2,4% à 8,89 milliards d'euros, donnant une marge opérationnelle de 20,2%, en progression de 20 points de base.
S'agissant de ses perspectives, le groupe s'est déclaré optimiste quant aux perspectives du marché mondial de la beauté pour 2026, malgré les incertitudes macroéconomiques, et confiant dans sa capacité à continuer de le surperformer et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats.
Il va par ailleurs proposer un dividende de 7,20 euros, en augmentation de 2,9% par rapport au dividende versé en 2025.
En après-Bourse, le titre L'Oréal chutait de plus de 6% ce jeudi soir sur les plateformes OTC de gré à gré américaines dans le sillage de ces chiffres moins bons que prévu.
