L'Oréal, Eutelsat, Worldline...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Carrefour

Le distributeur communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eiffage

Au troisième trimestre 2025, le trafic sur les autoroutes gérées par APRR et AREA, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 0,7%, avec dans le détail une progression de 0,5% pour les véhicules légers et de 1,9% pour les poids lourds. Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 2,48 milliards d'euros au 30 septembre, en croissance de 3,3% ,en rythme annuel.

Exail Technologies

L'entreprise de défense de haute technologie précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eutelsat

Au premier trimestre clos fin septembre, Eutelsat a généré un chiffre d'affaires de 293 millions d'euros, en repli de 2,2 % sur une base publiée, et en recul de 0,3 % en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre Activités opérationnelles, c'est-à-dire en excluant les autres revenus, a atteint 283 millions d'euros. "Il est en repli de 1,2 % sur une base comparable si l'on exclut un effet de change négatif de 10 million d'euros," précise l'opérateur de satellites. Le chiffre d'affaires généré par le LEO (services de connectivité en orbite basses) s'est élevé à 54,1 millions d'euros.

Fnac-Darty

Le groupe de distribution spécialisée livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hermès

Le géant du luxe rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Icade

Le groupe immobilier signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

L'Oréal

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de L'Oréal a progressé de 4,2% en comparable et de 0,5% en publié à 10,33 milliards d'euros. "Toutes les zones géographiques ont progressé : la reprise de nos deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine continentale - s'est poursuivie. Dans un marché solide, l'Europe est restée robuste, et le dynamisme continu en SAPMENA-SSA a plus que compensé la faiblesse en Amérique latine", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.

Michelin

Le pneumaticien communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vivendi

Vivendi a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse de 2% au troisième trimestre, à 68 millions d'euros. Mais sur les 9 premiers mois de l'année, il s'élève à 213 millions d'euros, en hausse de 5,2 % à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires de Gameloft s'établit à 210 millions d'euros, en croissance de 5,2 % à taux de change et périmètre constants

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Worldline

Le chiffre d'affaires de Worldline s'est élevé à 1,149 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 0,8% en organique. Les services aux commerçants ont connu une contraction de 0,1% à 862 millions d'euros et les services financiers, de 4,5% à 201 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Mobilité et Services Web Transactionnels a progressé de 0,6%, pour atteindre 85 millions d'euros. Worldline a dévoilé les revues externes du portefeuille de marchands annoncées en juillet.