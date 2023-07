L'Oréal et Verily lancent l’étude la plus large et la plus diversifiée au monde sur la santé de la peau et des cheveux

L'ORÉAL ET VERILY LANCENT L’ ÉTUDE LA PLUS LARGE ET LA PLUS DIVERSIFIÉE AU MONDE

SUR LA SANTÉ DE LA PEAU ET DES CHEVEU X

L’enquête de terrain de l’étude « My Skin & Hair Journey » est désormais ouvert e aux inscriptions, pour la cohorte américaine, faisant appel aux participantes s’identifiant en tant que femmes

Clichy, le 10 juillet 2023 – L’Oréal , leader mondial de la beauté et Verily , filiale d’Alphabet spécialisée dans la santé de précision, annoncent aujourd'hui le lancement de « My Skin & Hair Journey » , une étude pluriannuelle qui permettra aux chercheurs de mieux comprendre les facteurs biologiques, cliniques et environnementaux contribuant, au fil du temps, à la santé de la peau et des cheveux.

L’étude « My Skin & Hair Journey » reposera sur la participation de milliers de femmes américaines et recueillera des informations inédites portant sur la perception et les expériences en matière de santé de la peau et des cheveux, analysant notamment l’impact du mode de vie, de l'environnement, du bien-être et des routines de beauté de chacune. Les femmes âgées de 18 à 70 ans, issues d’origines et de milieux sociaux divers, et présentant différents types de peau et de cheveux, sont ainsi invitées à participer à l’étude en partageant, en privé et de manière déclarative, leurs expériences personnelles portant sur la santé de leur peau et de leurs cheveux.

Parmi les participantes, certaines seront également invitées à prendre part à des tests complémentaires afin d’identifier des biomarqueurs (des signatures biologiques uniques) permettant la détection précoce ou la prévention des maladies de peau, avant qu'elles ne s'installent. L’Oréal s’appuiera sur les enseignements tirés de cette enquête de terrain pour développer des offres de beauté précises et innovantes, répondant ainsi aux objectifs et aux besoins de tous les consommateurs en matière de santé de la peau et des cheveux.

« Cette aventure avec Verily, le leader mondial des technologies de santé de précision , nous passionne . C'est la première fois qu'une étude d’une telle ampleur est lancée par un groupe de cosmétiques pour l'industrie de la beauté. Notre travail ira au-delà de la peau pour s’inscrire dans notre recherche sur la longévité », a déclaré Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Technologie du Groupe L'Oréal . « Cette étude pourrait aller jusqu’à percer les mystères de la santé de la peau et des cheveux à l’échelle individuelle. À l'avenir, elle pourra servir de base au développement d’innovations en matière de beauté de précision avec un niveau de personnalisation encore jamais atteint. »

« Ce programme allie les connaissances scientifiques de L'Oréal à l ’expertise de Verily en matière de technologie et de science clinique », a déclaré Stephen Gillett, CEO de Verily . « Grâce à ce partenariat multifacettes , nous avons pour ambition d’apporter des innovation s significative s en analysant ces données pou r une meilleure s anté de précision pour la peau et les cheveux . »

L'Oréal dispose d’une expérience en recherche et développement de plus d'un siècle. De plus son fort engagement en faveur de l'open innovation avec ses partenaires permet d’acquérir plus rapidement des connaissances qui favorisent la santé de la peau et des cheveux des consommateurs. Le Groupe a aussi étendu son expertise en recherche avancée et innovation à une beauté de précision pour chacun, en s’appuyant sur la biologie synthétique, les Sciences Vertes et la Beauty Tech. Le but étant de développer des produits et services plus personnalisés, répondant aux profils, aux besoins et aux aspirations variés des consommateurs du monde entier.

« Les cohortes de santé de la peau jouent un rôle crucial pour élucider le lien complexe entre le large éventail de biomarqueurs et le ur s effets sur la santé de la peau », a déclaré Guive Balooch, Directeur Général Monde en charge de la Beauté Augmentée et de l’Open Innovation du Groupe L'Oréal . « Un suivi régulier des femmes qui participent à l'étude nous permet tra d'observer les changements, d'identifier les facteurs de risque et de développer des recommandations personnalisées afin d’ améliorer le bien-être et la santé de la peau. Cette compréhension élargie contribue au développement d'approches de soins de la peau plus précises et plus inclusives pour les besoins de chacun . »

En 2022, L’Oréal et Verily ont annoncé un partenariat stratégique et une collaboration scientifique pluriannuels visant à faire progresser la santé de précision. Dans le cadre de ce travail, L’Oréal a aussi présenté cette année HAPTA , un applicateur de maquillage automatisé destiné aux personnes à mobilité réduite du bras ou de la main et alimenté par la technologie Verily.

L’enquête de terrain de l’étude « My Skin & Hair Journey » pour la santé de la peau et des cheveux est actuellement ouverte aux participantes aux États-Unis, et devrait être déployée à l’international. Les personnes souhaitant s’inscrire trouveront ici de plus amples informations .

À propos de L ’ Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 36 marques internationales et des engagements ambitieux en matière de développement durable, énoncés dans notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la Tech et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom

À propos de Verily

Verily est une filiale d’Alphabet spécialisée dans la technologie au service de la santé. Centrée sur la recherche, le soin clinique et la protection contre les risques, Verily a pour objectif d’améliorer les soins apportés aux individus grâce à des solutions de santé de précision. Notre positionnement unique, au carrefour de la technologie, de la science, des données et de la santé, nous permet de créer des outils visant à accélérer la génération de données ainsi que des produits offrant des soins plus personnalisés tout en ayant une meilleure anticipation des coûts. Pour plus d’informations, rendez-vous sur: verily.com .

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat d'actions L'Oréal.



Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

