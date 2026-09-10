L'Oréal devient brièvement première capitalisation du CAC 40

L'Oréal est brièvement devenue la première capitalisation boursière française jeudi matin, avant que LVMH ne reprenne l'ascendant depuis.

L'action du numéro un mondial des cosmétiques a ouvert la séance en repli de 0,1% faisant ressortir sa valorisation totale à quelque 203,1 milliards d'euros.

LVMH a de son côté débuté la journée sur un repli plus prononcé de 0,6%, donnant une capitalisation de 201,8 milliards.

Ce coude-à-coude particulièrement serré pour gagner le titre symbolique de première capitalisation hexagonale s'inscrit dans un contexte de repli général du secteur du luxe, qui a perdu plus de 22% cette année.

Le cours de LVMH a lourdement chuté ces derniers mois en raison des doutes des investisseurs sur l'évolution de la demande, tout particulièrement en Chine.

Des scores qui divergent

Avec une baisse de 36% depuis le 1er janvier, le titre du groupe de Bernard Arnault évolue désormais à des plus bas depuis 2020.

A l'inverse, L'Oréal a progressé de 3,6% depuis le début de l'année, à la faveur d'une réaccélération de sa croissance organique depuis un an. L'action reste toutefois près de 17% en dessous de son record de clôture du printemps 2024.

Dans cette course toujours effrénée, LVMH a depuis de nouveau dépassé L'Oréal pour redevenir l'entreprise la plus valorisée de France, en limitant son repli à 0,3% aux alentours de 10h30, soit une capitalisation de l'ordre de 202,8 milliards, tandis que celle de L'Oréal, en recul de 0,3%, avoisine actuellement 201,5 milliards.

La troisième plus grande capitalisation française, celle de TotalEnergies, s'établit à 175 milliards d'euros, suivie par Schneider Electric (164 milliards) et Airbus (156 milliards).