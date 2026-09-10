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L'Oréal devient brièvement première capitalisation du CAC 40
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 10:52
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L'Oréal est brièvement devenue la première capitalisation boursière française jeudi matin, avant que LVMH ne reprenne l'ascendant depuis.

L'action du numéro un mondial des cosmétiques a ouvert la séance en repli de 0,1% faisant ressortir sa valorisation totale à quelque 203,1 milliards d'euros.

LVMH a de son côté débuté la journée sur un repli plus prononcé de 0,6%, donnant une capitalisation de 201,8 milliards.

Ce coude-à-coude particulièrement serré pour gagner le titre symbolique de première capitalisation hexagonale s'inscrit dans un contexte de repli général du secteur du luxe, qui a perdu plus de 22% cette année.

Le cours de LVMH a lourdement chuté ces derniers mois en raison des doutes des investisseurs sur l'évolution de la demande, tout particulièrement en Chine.

Des scores qui divergent

Avec une baisse de 36% depuis le 1er janvier, le titre du groupe de Bernard Arnault évolue désormais à des plus bas depuis 2020.

A l'inverse, L'Oréal a progressé de 3,6% depuis le début de l'année, à la faveur d'une réaccélération de sa croissance organique depuis un an. L'action reste toutefois près de 17% en dessous de son record de clôture du printemps 2024.

Dans cette course toujours effrénée, LVMH a depuis de nouveau dépassé L'Oréal pour redevenir l'entreprise la plus valorisée de France, en limitant son repli à 0,3% aux alentours de 10h30, soit une capitalisation de l'ordre de 202,8 milliards, tandis que celle de L'Oréal, en recul de 0,3%, avoisine actuellement 201,5 milliards.

La troisième plus grande capitalisation française, celle de TotalEnergies, s'établit à 175 milliards d'euros, suivie par Schneider Electric (164 milliards) et Airbus (156 milliards).

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