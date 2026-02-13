L'Oréal chute, la croissance des ventes au T4 déçoit

L'Oréal OREP.PA chute en Bourse vendredi au lendemain de la publication de ses résultats au quatrième trimestre, les ventes du groupe français de cosmétiques ayant manqué les attentes des analystes.

A la Bourse de Paris, vers 08h15 GMT, l'action chute de 6,3% à 366,6 euros, contre un repli de 0,63% pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Les ventes trimestrielles de L'Oréal sont ressorties à 11,25 milliards d'euros, en hausse organique de 6%, tandis que les analystes tablaient sur 6,3% dans un consensus Visible Alpha.

En Asie du Nord, les ventes n’ont progressé que de 0,6%, bien en dessous des 5,6% attendus.

L’Oréal a indiqué que "hors Travel Retail" l'écosystème restait "difficile", même si le marché chinois "se stabilisait progressivement".

"Le ralentissement du [taux de croissance annuel composé] sur deux ans à 4,0% au second semestre, contre 5,1% au premier semestre, va accélérer les inquiétudes quant au fait que le taux de croissance (et la surperformance du marché) est insuffisant pour justifier la valorisation", selon les analystes de Jefferies dans une note publiée jeudi soir.

"Nous pensons que l'action pourrait nettement sous-performer ses pairs vendredi", ont-ils ajouté.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)